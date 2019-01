BERNIER, Carmen



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 janvier 2019, à l'âge de 86 ans et 6 mois, est décédée madame Carmen Bernier, conjointe de monsieur Denis Bernier, épouse de feu Gérard Richard, fille de feu madame Annette Bernier et de feu monsieur Georges Bernier. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 8h à 11h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie au printemps. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Denis, ses enfants: Lise (Mario), Aline et Josée (Mario); ses petits-enfants: Félix, Caroline, Patrice, Marie Noelle, Sarah et Julien; ses arrière-petits-enfants: Edouard, Maude, Louis-Félix et Viviane, ses neveux et nièces, autres parents et amis. Elle était la sœur de: feu Jean-Claude (feu Madeleine), feu Rolande (feu Alfred), Gisèle, feu Irène (Fernand), Pauline (feu Jean Marie), Donald (Lina), Gaétan (Louisette), Charles (Nicole), Georgette (Jean-Guy) et feu Jacques.