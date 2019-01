Ce nouveau couple de Riverdale fait concurrence à Jughead et Betty

Le nouvel épisode de Riverdale, la suite de la saison 3, était rempli d’action et de bisous.

Non seulement avons-nous eu droit à plusieurs beaux moments entre Cheryl et Toni, mais un nouveau couple semble s’être formé.

On a ENFIN eu droit à un baiser entre Veronica et le beau Reggie!

On s'attendait depuis un moment déjà à ce que quelque chose se passe entre les deux personnages, et on avait particulièrement hâte de voir le couple «Veggie» se former, puisque les acteurs sont ensemble dans la vraie vie.

Le couple «Bughead» – Betty et Jughead –, qui est le favori de plusieurs fans, a un rival!

Charles Melton, qui joue Reggie, a récemment dit en entrevue qu’on verrait la relation de son personnage et de Veronica se développer au fil des épisodes.

Reggie, qui n’était pas très gentil dans les saisons précédentes, va devenir une meilleure personne grâce à Veronica. Trop cute!

Le retour de Riverdale n’était pas juste intense pour les couples, mais à tous les niveaux!

Pour ceux qui n’ont pas encore vu l’épisode, cessez de lire maintenant!

Pour les autres...

On sait maintenant qui est le «Gargoyle King»! On se doutait que Hiram était probablement impliqué, mais il le dit lui-même, le «Man in Black» et le «Gargoyle King» sont la même personne: lui!

Cependant, cette information ayant été donnée durant le rêve d'Archie, ce pourrait être une fausse piste.

Parlant d'Archie, la fin de l’épisode laisse croire qu’il est mort! #OMG

Après s’être fait attaquer par un ours, on dirait bien qu’il succombe à ses blessures.

C’est difficile à croire, puisqu’il fait partie des descriptions des prochains épisodes, mais qui sait, peut-être que Riverdale se prend pour Game of Thrones, maintenant!

On a tellement hâte à la semaine prochaine pour plus de #Veggie et pour connaître le sort d'Archie.

