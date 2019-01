Ces 9 influenceurs québécois ont visité les pays les plus instagrammables au monde

Que l’on soit d’accord ou non, Instagram a une grande influence sur nos voyages, spécialement dans le choix des prochaines destinations que l'on souhaite visiter.

Le site de voyage Big Seven Travel a établi une liste des pays les plus instagrammables au monde, selon un sondage auprès de ses lecteurs.

Nos influenceurs québécois préfs ont prouvé que ce sont bel et bien des destinations de choix pour prendre les plus belles photos!

Sans plus attendre, voici les 9 endroits dans le monde les plus instagrammables:

1. Lucie Rhéaume en Australie

Avec ses plages incroyables, sa forêt tropicale, son désert de sable rouge et ses magnifiques paysages, l’Australie est une destination de choix incontesté. La belle Lucie Rhéaume s’y est rendue et ses photos nous donnent envie de «booker» pour l'Australie illico!

2. Elisabeth Rioux à Hong Kong

Hong Kong est une destination incontournable pour avoir les photos les plus colorées et illuminées. La ville est aussi belle de nuit que de jour. Elisabeth l'a d'ailleurs prouvé avec ses photos où l'on peut la voir avec une vue à couper le souffle.

3. Alanis Desilets dans l’Ouest canadien

Être touriste dans son propre pays, pourquoi pas? C’est en voyant les photos d’Alanis et de son chum dans l’Ouest canadien qu’on réalise qu’il y a bel et bien des paysages incroyables dans notre pays.

4. Noémie Bannes en Indonésie (Bali)

Qui ici n’a pas capoté sur les paysages de l’édition d’Occupation Double à Bali? Des plages à perte de vue, des surfeurs et de la nourriture à petit prix? C’EST OUI!

5. Emy Jade en Afrique du Sud

L’Afrique du Sud regorge d’endroits à couper le souffle, où le succès de vos photos est assuré. Emy Jade et Lucie Rhéaume s’y sont rendues ensemble et honnêtement, leurs photos nous rendent complètement jaloux!

6. Marina Bastarache aux Maldives

Les Maldives, situées dans l’océan Indien, sont un pays où les paysages sont vraiment paradisiaques. Du moins, c’est ce que les photos de Marina Bastarache et Elisabeth Rioux laissent croire. Palmiers, eau turquoise et maisons sur pilotis...Pas besoin de plus pour se convaincre de mettre cette destination sur sa bucket list.

7. Lysandre Nadeau en Inde

Non seulement il s’agit d’un pays splendide, mais comme l’a prouvé Lysandre Nadeau dans ses dernières photos Instagram, c’est également l'endroit par excellence pour apprendre sur les autres cultures et sur soi-même.

8. Noemie Lacerte aux États-Unis (New York)

Cindy Cournoyer, Alicia Moffet, Elisabeth Rioux, Noémie Lacerte: toutes nos influenceuses préfs sont passées par les États-Unis dans la dernière année, et avec raison! Ce n’est pas parce que c’est le pays d’à côté que vos photos Insta seront moins belles. On peut autant y retrouver des plages et de la nature que des gratte-ciel.

9. Jay Du Temple à Singapour

Pas pour rien que cet endroit fut choisi par Occupation Double Bali comme destination finale: Singapour est une destination merveilleusement belle esthétiquement. Beaucoup de gens la décrivent comme un mélange entre l’Europe et l’Asie. Le meilleur des deux mondes, non?

