Chicane coûteuse chez la famille Leclerc

Une âpre chicane de famille pourrait coûter des millions de dollars en impôts supplémentaires à la riche famille Leclerc de Québec, qui a fait fortune dans les biscuits. Le fisc estime que le rachat d’actions de membres de la famille en 2012 et 2014 s’est fait à un prix très inférieur à celui du marché.

En 2009, Jean et Jacques Leclerc, deux des six enfants de Jean-Robert, le président du conseil d’administration de Biscuits Leclerc, ont vendu leurs actions à la suite d’une dispute familiale.

Line Leclerc entretient « des relations tendues avec son père et son frère [Denis Leclerc, le PDG actuel de Biscuits Leclerc] », révèle une procédure de cour consultée par notre Bureau d’enquête.

Mais voilà : le fisc estime que le rachat des actions de Line et de sa sœur Nicole par Biscuits Leclerc s’est fait à un prix très en deçà de leur juste valeur marchande.

Revenu Canada a ajouté en 2017 des gains en capital imposables totalisant 44,5 millions $ sur trois compagnies à numéro reliées à Line et feue Nicole Leclerc.

On ne peut savoir exactement quel pourcentage de cette somme sera exigé en impôts.

Seuls Denis Leclerc et son père demeurent aujourd’hui actionnaires de l’entreprise fondée en 1905.

« Les négociations entre les parties [Line Leclerc et le Groupe Leclerc] ont été âpres et difficiles. Chaque partie a retenu ses propres conseillers juridiques, comptables et évaluateurs », souligne l’avocat d’une compagnie de Line Leclerc, Me Guy Du Pont, du cabinet Davies, dans un avis d’appel logé à la Cour canadienne de l’impôt.