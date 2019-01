Comment me faire voir autrement que comme objet sexuel?

Je suis une femme dans la trentaine avec un bon emploi et un revenu adéquat. On m’a toujours dis que j’étais belle. Au début ça me flattait, mais au fil du temps, c’est devenu lourd à porter. On dirait que les hommes ne me fréquentent que pour ma beauté, de sorte que ma plus longue relation à date, a duré deux ans.

Je suis depuis six mois avec un homme que j’apprécie beaucoup mais avec qui je ne me vois pas former un vrai couple pour avoir des enfants. Je le considère un peu comme un entre deux, et je pense que je représente à peu près la même chose pour lui. On a du plaisir à être ensemble, car socialement on est bien vus, et comme il navigue dans certaines ligues majeures et qu’il gagne plus que bien sa vie, on fait de belles rencontres.

Mais voilà qu’en me promenant sur les réseaux sociaux, j’ai renoué avec une ancienne flamme qui vient de se séparer de la copine avec qui il était depuis quatre ans. Il souhaiterait qu’on se revoie, mais j’ai peur que ce ne soit que pour « coucher ». De mon côté j’apprécierais le revoir pour jaser et savoir pourquoi il m’a laissée jadis sans véritable explication. Mais le risque est trop grand que je me laisse tenter par lui et que je me fasse prendre une nouvelle fois. En plus, je crains d’être obligée de lui dire que je suis présentement officiellement avec quelqu’un.

Comment on se sort de pareille situation sans trop faire de dégâts? J’aimerais tellement passer à une autre étape de ma vie. Être vue enfin comme quelqu’un dont la tête est aussi importante que son physique. C’est flatteur d’être belle, mais ça finit par être énervant quand on n’est appréciée que pour ça.

M.B.

J’ai l’étrange sentiment en vous lisant que vous vous cantonnez vous-même dans la position qui vous déplaît tant, soit celle d’un objet sexuel. Vous sortez présentement avec quelqu’un avec qui vous n’avez pas envie de vous engager. Dites-moi alors pourquoi vous le fréquentez si ce n’est pas que pour les apparences? C’est très difficile de trouver une personne sincère à aimer quand on n’est pas sincère soi-même. J’espère me tromper, mais je vous laisse le soin de faire votre examen de conscience.