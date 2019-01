BOUTIN, Camil



Au CHSLD de Sainte-Hénédine, le 12 janvier 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Camil Boutin, époux de Mme Bernadette Giroux. Il demeurait à Sainte-Marguerite. La famille vous accueillera à lavendredi le 18 janvier 2019 de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h, samedi le 19 janvier 2019 de 9 h à 10 h 45.Il laisse dans le deuil outre son épouse, Bernadette, ses enfants: Richard (Josée Beaudoin), Réjeanne, Simon et Jean-Yves (Marie-Claude Naoum); ses petits-enfants: David, Gabriel (Patricia Aubin) et Alexandre Boutin (Marie-Pier Trottier), Antoine Gagnon, Julia, Marie, Anya, Milan et Noura Boutin, ainsi que ses 6 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Gaston (feu Albertina Fontaine), feu Donald (feu Marguerite Boutin), feu Gustave, feu Paul-Eugène, Huguette (feu Jacques Havard), Véronique, Roger (feu Charlotte Perreault), feu Denis (Réjeanne Jacob) et Sr Cécile Boutin n.d.p.s.; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Fernand (feu Julienne Taylor), feu Clément (feu Anne-Marie Boutin), Thérèse, feu Jacques (Denise Breton), Paul-Émile (Lucille Dallaire), Mariette (Jean-Claude Leblanc), Simone (Normand Veillette), Dominique (feu Gaétane Jacques), Benoît (Jacqueline Cliche), Conrad (Françoise Laterreur), Fernande (Martin Gamache), Laurier (Doris Audet), Céline (Réjean Jacques), Claudette (Pierre Myrand), Germain (Marjolaine Couture) et feu Roland. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Sainte-Hénédine pour les bons soins prodigués. Des dons à l'Association d'Entraide Communautaire La Fontaine, 1510 Route du Président Kennedy N, Sainte-Marie, QC G6E 3P1: https://la-fontaine.org/association/ seraient appréciés.