LAPOINTE, Rémi



À l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, le 8 janvier 2019, à l'âge de 59 ans, est décédé monsieur Rémi Lapointe, conjoint de madame Véronique Morin. Il était le fils de madame Yvonne Imbeault et de feu monsieur Pierre-Paul Lapointe. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h45 au centre commémoratifM. Lapointe laisse dans le deuil sa mère madame Yvonne Imbeault; sa conjointe Véronique Morin; ses enfants: Patricia (Jean-Pierre), Pascale (Robert); les enfants de Véronique: Martin (Karine), Valérie (Rémi) et Marie-Eve Beaudin; ses petits-enfants: Jason et Marianne, Xavier et Alex, et ceux de Véronique: William, Sarah et Ève-Marie, Chloé, Léa-Kim et Gabriel; sa sœur et ses frères: Chantal (Serge), Jean-Pierre (Sophie) et Renaud (Nancy); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morin ainsi que plusieurs neveux, nièces, filleuls(e), cousin(e)s et aussi ses bons chums. Un remerciement spécial à l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, 11000 rue des Montagnards, Beaupré (Qc) G0A 1E0