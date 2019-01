BOUCHARD, Madeleine Savard



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 décembre 2018 à l'âge de 85 ans, est décédée madame Madeleine Savard, épouse de feu monsieur Maurice Bouchard, fille de feu Alice Fortin et de feu Jean-Baptiste Savard, autrefois épiciers dans le quartier Saint-Jean-Baptiste à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 19 janvier 2019 de 13h à 15h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Belmont ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Colette (Léopold Vézina), Jocelyne (Jocelyn Guillemette), Carole (Gilles Vézina); ses petits-enfants bien-aimés: Pascal et Myriam (Pierre-Alexandre Demers), Mathieu, Olivier, Émilie et Marie-Pier (Maxim Demers); ses belles-sœurs: Yolande et Pierrette Bouchard (feu Antonio Larochelle); son beau-frère Léo Bouchard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et amis dont madame Gaétane Breton et des amis du Manoir Sully à Québec. Elle était la soeur de feu Jean-Paul Savard, et la belle-soeur de feu Roland Bouchard (feu Fernande Bélanger) et feu Yvon Bouchard. La famille remercie sincèrement les médecins et tout le personnel de l'unité des soins palliatifs secteur E-2000 de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués à notre maman. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer, 625, avenue du Président-Kennedy, Bureau 402, Montréal (Québec) H3A 3S5 Téléphone: 1 866 343-2262; Site web: https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr Des formulaires seront disponibles sur place.