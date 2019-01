GUÉRARD, Pierre



À l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 8 janvier 2019, à l'âge de 73 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé M. Pierre Guérard, époux de Mme Monique Senécal. Fils de feu Paul-Guy Guérard et de feu Marcelle Guay, il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Louise-Carolyne Gaudet) et Sylvie (Francis Vigne); ses petits-enfants: Alexandre, Frédérique, Rafaël et Marie-Sophie; ses sœurs: feu Jocelyne et Monique (Rénald Falardeau) ainsi que ses belles-sœurs: Michelle Senécal (feu Lucien Arcand) et Suzanne Sarrazin (feu Pierre Senécal). Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et de nombreux amis. La famille recevra les condoléances aude 9h30 à 12h30.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial au CLSC La Source ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins, leur compassion et leur dévouement. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Département des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec) (10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, G1L 3L5).