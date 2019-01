VÉZINA, Jean-Pierre



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 9 janvier 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Jean-Pierre Vézina, époux de madame Gaétane Matte. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le vendredi 18 janvier de 19h à 22h et samedi le 19 janvier de 9h à 10h15 au centre commémoratifMonsieur Vézina laisse dans le deuil son épouse madame Gaétane Matte; ses enfants: Roch (Vicky Bilodeau), Luc (Anik Bilodeau) et Marc (Carolyne Larouche); ses petits-enfants: Philippe, Maxim et Antoine, Maude, Olivier, Juliette et Raphaël, Ann-Frédérique et Jean-Étienne; ses sœurs: Diane (feu Gilles Pelletier) et Nicole (Yves Lamontagne); ses belles-sœurs: Madeleine Leclerc (feu Gilles Vézina), Anne-Marie Robitaille (feu Yves Vézina), Diane Matte (André Castonguay) et Johanne Matte (Clément Paquet) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial aux équipes des soins intensifs de l'Hôpital Saint-Sacrement et de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3 www.cancer.ca ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca