Déception pour Justine Dufour-Lapointe

La skieuse acrobatique Justine Dufour-Lapointe a été incapable de se qualifier pour les finales de l’épreuve des bosses de la Coupe du monde de Lake Placid, dans l’État de New York, jeudi.

Double médaillée olympique, la Québécoise a pris le 19e rang en qualification avec un total de 63,53 points. Sa sœur Chloé (69,11) a fini septième et poursuivra sa route, tout comme les Canadiennes Maia Schwinghammer (70,09) et Sofiane Gagnon (64,62), respectivement sixième et 16e.

Par ailleurs, la Kazakhe Yulia Galysheva a dominé le groupe de 37 concurrentes avec une note de 75,24.

La compétition se terminera vendredi.