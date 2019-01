Def Leppard en progrès constant

Trente-huit ans après avoir lancé leur premier album On Through the Night, en mars 1980, les membres de Def Leppard ont l’impression de continuer à s’améliorer et de devenir de meilleurs musiciens.

« C’est le cas. On vient de terminer une tournée en Angleterre en décembre et c’est le constat que l’on fait. On chante mieux, nous sommes de meilleurs musiciens et le côté production de nos spectacles s’améliore constamment. C’est complètement fou », a lancé le guitariste Phil Collen, lors d’un entretien téléphonique.

Def Leppard s’arrêtera au Centre Vidéotron et au Centre Bell à Montréal, les 15 et 17 juillet, à l’occasion d’une tournée canadienne de 11 spectacles.

Le quintette britannique, qui a vendu 100 millions d’albums, adore jouer au Québec et au Canada.

« Le Canada est un territoire ami pour nous. Notre album Pyromania s’est mieux vendu chez vous que dans le reste de l’Amérique du Nord, même si on y retrouve moins d’habitants. Les Canadiens sont très enthousiastes », a-t-il indiqué, lors d’une journée fraîche, dans le sud de la Californie, où le guitariste réside depuis plusieurs années.

Le chanteur Joe Elliott, les guitaristes Phil Collen et Vivian Campbell, le bassiste Rick Savage et le batteur Rick Allen, qui ont tous franchi les 55 ans, ont toujours le feu sacré sur les planches.

Il n’y a pas beaucoup de différence entre le Def Leppard qui s’est produit une première fois à Québec, le 7 juin 1983, au Colisée de Québec, et celui qui s’est pointé au Centre Vidéotron le 25 juin 2016. L’énergie est toujours présente.

« Nous sommes en santé et en forme comme jamais. J’ai 61 ans et je suis dans une bien meilleure condition physique que j’étais lorsque j’avais 30 ans », a-t-il fait remarquer.

Le Temple de la renommée

Il n’y a rien d’étonnant, selon le guitariste qui a remplacé le regretté Pete Willis, lors de l’enregistrement de l’album Pyromania, de voir un groupe s’améliorer avec les années.

« Plus tu joues et plus tu t’améliores. Il y a peut-être des groupes qui deviennent un peu épuisés avec les années, mais ce n’est pas du tout notre cas. On court partout sur la scène, on est comme des enfants et on s’éclate sur les planches », a dit Phil Collen.

C’est, selon ses dires, la logique des choses.

« On apprend et on a plus d’expérience. Nous sommes toujours inspirés et on travaille aussi très fort. Et si nous sommes capables de faire ça, tous les autres groupes peuvent aussi le faire », a-t-il fait savoir.

Def Leppard sera intronisé au Rock & Roll Hall of Fame, le 29 mars, au Barclays Center, à Brooklyn, en compagnie de Janet Jackson, des Cure, de Stevie Nicks, Radiohead, Roxy Music et The Zombies.

« Je ne suis pas un très grand fan de ces honneurs, ces galas et autres cérémonies de remises de prix. C’est quelque chose, toutefois, qui est important pour le groupe. J’ai plus reçu de messages textes et de courriels à cet effet que j’en ai reçu lors de la naissance de mon troisième enfant en 2018 », a-t-il dit, démontrant que ce statut avait une certaine importance pour les amateurs de musique.

► Les billets pour les concerts de Québec et Montréal sont en vente sur ticketmaster.ca (Centre Vidéotron) et evenko.ca (Centre Bell) vendredi à partir de 10 h.