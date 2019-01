POULIN, Claude



Au Centre d'Hébergement Champlain de l'Assomption, Saint-Georges, le 9 décembre 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Claude Poulin, fils de feu Alma Vachon et de feu Honorius Poulin. Il demeurait à Saint-Frédéric. Il a été fondateur de la Maison André Bessette de Saint-Frédéric.La famille recevra les condoléances au funérarium dule vendredi 18 janvier de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. Les funérailles ont été confiées à laIl était le frère de: Charlotte (feu Jean Doyon), Claudette (François Lebrun), feu Jacqueline (feu Claude Giguère), Jocelyne (Jean-Claude Poulin) et Philippe. Il laisse également dans le deuil ses filleules: Anne Doyon et Julie Poulin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille tient à exprimer sa reconnaissance à Daniel, son aidant naturel, pendant près de 4 ans et le personnel du C.H. Champlain de l'Assomption de Saint-Georges pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille de Beauce (Saint-Frédéric).