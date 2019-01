Avec l’arrivée de la nouvelle année, plusieurs sont tentés par les bonnes résolutions. Mieux manger, bouger plus, arrêter de fumer... la liste est longue. Manger végétalien (ou végane) fait aussi partie des résolutions fortement populaires. En novembre dernier, j’ai eu le bonheur d’assister au mariage de mes amis Élise et Laurent, dont le repas était 100 % végane. Force est d’admettre que je fus conquis. Tout était bon et savoureux, bien loin de la simple tranche de tofu. Pour vous, je vous propose du bon manger végétalien !

FETTUCCINE DE CAROTTE

Photo courtoisie

Située à Saint-Rémi, l’entreprise Saladexpress est spécialisée en transformation de légumes ; que ce soit des légumes préparés ou des salades mélangées. Saladexpress accorde une grande importance à la traçabilité et à l’innocuité des aliments.

L’entreprise favorise l’achat de produits locaux et ne recule devant aucun effort pour fournir des produits frais de première qualité, sans agents de conservation, prêts à cuisiner ou à servir.

Tranchées en style fettucine, les carottes remplacent facilement les pâtes dans un plat en sauce. Cuites à la vapeur, elles demeurent croquantes et savoureuses. Avec une sauce asiatique et de beaux légumes, vous surprendrez vos enfants à aimer les légumes.

VÉGANE BURGER SAVEUR DE BACON

Photo courtoisie

L’entreprise Porat Délices Végétariens, bien connue sur le marché, a vu le jour au début des années 2000. Elle s’est rapidement taillé une place sur nos tablettes avec ses végé-pâtés, végé-cretons et végé-burgers.

Depuis peu, elle offre également de la mozzarella faite à base de noix de cajou.

Qui n’a jamais rêvé de manger un hamburger sans (trop) se culpabiliser ? Offrant quelques variétés, celle à saveur de bacon est ma préférée ! Avec une belle texture, la galette offre une alternative intéressante aux boulettes de viande. Avec de la laitue, tomate et oignon, vous aurez droit à un beau et bon burger.

PORAT DÉLICES VÉGÉTARIENS / facebook.com/AlimentsPorat

BLOC À GRATINER AMERICANO

Photo courtoisie

Qu’est-ce que Gusta ? Il s’agit d’une entreprise spécialisée en produits véganes, et son essence s’appuie sur trois grandes valeurs : santé, éthique et environnement.

Située au marché Jean-Talon de Montréal, l’entreprise offre un comptoir de prêt-à-manger ainsi qu’un restaurant de 16 places.

Elle distribue partout au Québec, dans les grandes chaînes alimentaires, quelques variétés de saucisses, fromages ainsi qu’un pain de seitan.

Fait à base d’huile de coco, le bloc à gratiner est aromatisé grâce à des épices ainsi qu’à une levure alimentaire qui n’est pas sans rappeler un certain goût fromagé. Lorsqu’ils sont froids, ils se présentent sous forme solide, mais vont fondre facilement et vous permettre de gratiner vos plats : pizzas, grilled cheese, pâtes, etc.

L’Americano ressemble grandement à un cheddar de style américain. Dans un burger ou pour faire un Mac & Cheese, il sera parfait. Vous pouvez le manger froid, il est tout aussi bon !