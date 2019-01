TREMBLAY, Raymond



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 5 janvier 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Raymond Tremblay, époux de dame Nicole Royer, fils de feu monsieur Gaudias Tremblay et de feu dame Leatitia Roberge. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Nicole, ses enfants: Eric (Stéphan Guillemette) et Sandra; son frère Roland (feu Rita Gagnon); sa sœur: Lise (Jean Nadeau); ses beaux-frères et belles-sœurs: Jeannine Boies (feu Gérard Tremblay), René Royer (Corinne Lemieux), Raymonde Royer (Gilles Anctil), Lise Royer et Hélène Royer ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, av. Belvédère, Québec QC G1S 3G3 Tél: 418-683-8666 (www.cancer.ca).