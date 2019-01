Étude: moins de défauts de construction, mais il y a encore place à l’amélioration

MONTRÉAL – Il vaut mieux s’assurer de bien exécuter les travaux de construction dès le départ plutôt que d’avoir à mobiliser temps et énergie pour apporter des correctifs par la suite.

C’est ce que conclut une étude menée par Garantie de construction résidentielle (GCR) dévoilée jeudi, et qui met en opposition les coûts de construction initiaux versus les coûts inhérents aux travaux correctifs suivant la livraison du bâtiment.

Ces derniers seraient jusqu’à «15 fois plus chers» que les travaux de départ, mais il y a tout de même un point positif, alors que GCR rapporte une baisse de 54 % des défauts de construction sur les chantiers qu’elle a inspectés.

Selon GCR, pour chaque inspection menée en septembre 2016, elle a identifié en moyenne 1,78 non-conformité parmi les 10 principales non-conformités répertoriées. En décembre dernier, cette statistique avait fondu à 0,81 non-conformité.

Il ne faut pas diminuer la surveillance pour autant, malgré cette embellie, GCR disant miser sur la prévention pour protéger les acheteurs et les entrepreneurs.

Selon l’organisation, l’étude «démontre les avantages de bien construire dès le départ», un message qui s’adresse aux entrepreneurs et aux promoteurs immobiliers qui tournent parfois les coins ronds.

«Les efforts en prévention et en surveillance de chantier continueront d’être une grande priorité pour nous. Il s’agit d’une excellente façon de protéger adéquatement les acheteurs d’une habitation neuve et d’améliorer le savoir-faire des entrepreneurs dans leurs projets de construction», a indiqué Daniel Laplante, président-directeur général de GCR.

Une inspection en cours de construction permettrait ainsi de mettre en lumière les non-conformités et de corriger immédiatement le tir. En 2017, selon GCR, une inspection réalisée pendant la construction a permis en moyenne d’épargner 4230 $ en travaux correctifs.

Selon les données de l’étude, l’augmentation des coûts peut aller jusqu’à 1500 %, en fonction des travaux correctifs à réaliser après la livraison d’un bâtiment. De quoi faire réfléchir l’industrie, qui a tout intérêt à adopter les meilleures pratiques, autant pour sa réputation que son portefeuille.

«Il est près de 10 fois plus dispendieux pour un entrepreneur de corriger l’installation et la pose de solins, tous types confondus, a-t-on précisé, par communiqué. Il est également huit fois plus cher de réaliser des travaux correctifs pour l’étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau et il est près de 15 fois plus coûteux d’effectuer des travaux correctifs pour la protection contre l’humidité.»

Ces hausses significatives de la facture pour les entrepreneurs sont dues entre autres aux travaux de démolition, de rénovation et de finition des zones problématiques, ainsi qu’aux matériaux et à la main-d’œuvre.

Les régions qui ont fait le plus de progrès au chapitre des non-conformités sont, selon GCR, Montréal (-71 %), Laval (-68 %), l’Outaouais (-59 %) et les Laurentides (-64 %). En revanche, l’amélioration est plus modérée en Estrie (-18 %) et au Bas-Saint-Laurent (-6 %).

«L’achat d’une habitation est souvent le plus grand investissement que fera un ménage au cours de son existence», a rappelé François-William Simard, vice-président Communications et Relations partenaires de GCR.

« Il faut savoir qu’un retard de livraison d’une habitation ou l’obligation d’effectuer des travaux correctifs peuvent leur causer de nombreux inconvénients et leur générer du stress, que ce soit de devoir vivre temporairement ailleurs ou de devoir entreposer leurs biens», a-t-il poursuivi.

Des cas qui auraient pu mal tourner selon GCR:

- Un entrepreneur effectuait la pose du gypse bien que des infiltrations d’eau et des moisissures étaient visibles

- Un bâtiment était en cours d’isolation malgré la présence de moisissures avancées et la pourriture de certaines des solives

- Un revêtement extérieur a été posé de façon contraire aux directives du fabricant, ce qui aurait causé d’importantes infiltrations d’eau sans l’intervention des inspecteurs de GCR. Ceux-ci ont exigé que l’installation soit complètement refaite

- L’absence de gicleurs en cas d’incendie malgré que la réglementation obligeait leur installation

Des exemples de travaux correctifs qui ont été nécessaires:

- Un garage qui menace littéralement de s’effondrer en raison de déficiences majeures à la dalle et qui a dû être reconstruit au complet

- Une maison qui se retrouve inondée chaque jour de pluie parce qu’elle a été construite trop près du niveau de la nappe phréatique

- Plusieurs fenêtres d’une nouvelle résidence qui laissent pénétrer de l’eau à l’intérieur du bâtiment