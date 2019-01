MERCIER, Blanche-Alice Bélanger



Au CHSLD de Saint-Gervais, le 4 janvier 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Blanche-Alice Bélanger, épouse de feu M. Gaston Mercier (décédé en 2010). Jusqu'en 2009, elle demeurait à Saint-Vallier-de-Bellechasse. La famille recevra les condoléances àle vendredi 18 janvier 2019, de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants, leur conjointe et conjoint : (Johanne Bernier, épouse de Jean, décédé en 2011), Marie (Pierre Tanguay), Louis (Yvan Lévesque), Fernand, Vincent (Guylaine Gourgues), Anne (André Blouin), Yvon (Jeanne Garant), ainsi que ses petits-enfants : Véronique (Sébastien), Isabelle (Patrick), Gabriel (Nancy), Christine (Maxime), Joanie (Antoine), Évelyne (Guillaume), Valérie, Catherine, Martin, Patrick (Sacha), et ses arrière-petits-enfants : Maxime, Florence, Philippe, Emy, Maïka, Eliot, Charles-Olivier, Caleb, Elizabeth et Charlotte. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs : Thérèse (feu Jean-Louis Latulippe), Madeleine (feu Marcel Talbot) et Louise (feu Roger Phaneuf), son frère Charles-Henri (Andrée Buteau), ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle portait avec affection le souvenir de ses nombreux frères et sœurs, belles-sœurs et beaux-frères déjà décédés : André-Albert Bélanger (Gertrude Roy), Benoît Bélanger (Pierrette Rochefort), Cécile Bélanger (Victor Roy), Fernand Bélanger (Rosanne Bouffard), Sœur Irène Bélanger, Sœur Marguerite Bélanger, Marie Bélanger (Maurice Corriveau), Père Philippe Bélanger, Yvonne Bélanger (Paul Caden), Soeur Blandine Mercier, Charles-Henri Mercier (Lilianne Corriveau), Frédérick Mercier (Marthe Paquet), Gilberte Mercier (Léopold Aubé), Jeanne-D'Arc Mercier (Jean-Paul Santerre), Paul-Eugène Mercier (Antoinette Laflamme), Pauline Mercier (Armand Bernier), Roger Mercier (Augustine Santerre) et Thérèse Mercier (Benoît Gosselin). La famille remercie pour leurs soins attentionnés et pour leur dévouement tout le personnel ainsi que les bénévoles du CHSLD de Saint-Gervais. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par une offrande de messe ou par un don à l'un des organismes suivants (des formulaires seront disponibles sur place) : le Comité des bénévoles du CHSLD de St-Gervais, la Fondation Rayon d'Espoir de la MRC de Bellechasse (qui contribue au bien-être des résidents des CHSLD de Bellechasse), Santé mentale Québec - Chaudière-Appalaches (que dirige une belle-fille de Mme Bélanger) (don en ligne : www.santementaleca.com). La direction des funérailles a été confiée à la