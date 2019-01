BELLAVANCE, Abbé Raoul



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 janvier 2019, à l'âge de 94 ans et 15 jours, est décédé l'Abbé Raoul Bellavance. Il était le fils de feu Avila Bellavance et de feu Lucienne Roy, de Sainte-Claire de Bellechasse. Il était le frère de feu Paul (feu Adéline Fortier), feu Ernest (feu Rita Bouchard), feu Rolland (feu Jeanne Laverdière), feu Émilien (feu Pierrette Daigneault), feu Yvon (feu Bérangère Corriveau), feu Madeleine (feu Napoléon Corbin), Réal (Marie-Claire Gagné), feu Alphonse (feu Rollande Hince), Raymond (feu Fernande Bilodeau), Véronique (Pierre Sawyer), Jules et de feu Lucienne (feu René Boutin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 12h.