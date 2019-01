ISABEL, Marie-Paule



Au centre d'hébergement de St-Augustin, le 10 janvier 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Marie-Paule Isabel, épouse de feu monsieur Raymond Lemire, fille de feu dame Rose-Délima Pépin et de feu monsieur Joseph Isabel. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 10h à 11h et seraLes cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Stoneham, sous la direction de laElle laisse dans le deuil, son fils Daniel; sa petite-fille Kathy Lemire; son frère Jean-Marie (feu Jeannine Auger); sa sœur Adrienne; son neveu Christian Isabel (Linda Lortie); sa cousine Danielle Isabel ainsi que plusieurs amis(es). Elle est allée rejoindre sa fille adorée Ginette. Un sincère remerciement au personnel du CHSLD de St-Augustin pour la qualité des soins prodigués et le support apporté.