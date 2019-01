LÉGARÉ, Monique Malouin



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 4 janvier 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Monique Malouin, épouse de feu monsieur Émilien Légaré. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Line (Daniel Harton), Daniel (Sylvie Lachance), Alain, Yves, Carold (Sylvie Gagné) et Manon (Éric Levasseur); ses petits-enfants: Kathreen (Francis Cauchon), Natacha (François Gaudreault), Emanuelle (Sébastien Dionne), Lydia, Juliette, Charles-Édouard, Marie-Jeanne et Élizabeth; ses arrière-petits-enfants: Éloi et Léonard. Elle était la sœur de: feu Marguerite, feu Rose (feu Henri Baron), feu Laurence (feu Émile Vermette) feu Marie-Reine (feu Léo Lagacé), feu Marie-Jeanne, feu Georges (feu Pauline Brousseau), feu Gaston (Élise Dextraze) et feu Denise. Elle était la belle-sœur de (famille Légaré): feu Magella, feu Arabella (feu Henri Brochu), feu Rosaire (feu Jacqueline Alain), Germaine (Wildord Pelletier), feu Donat et feu Marcel ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, (Hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec), 10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5, Tél : 418-525-4385.