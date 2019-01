MARCOTTE, James



Au CHUL de Québec, le 3 janvier 2019, à l'âge de 6 ans, est décédé James Marcotte, fils de Katerine Fortier Bourgault et de Maxime Marcotte. Il demeurait à St-Basile.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, ses parents Katerine et Maxime; son frère jumeau William; ses grands- parents: Francine Hains et Jacques Marcotte, Françoise Fortier et Denis Bourgault; ses arrière-grands-mères: Louisette Labbé, Jeannine Hallé et Marguerite Vézina, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier de tout cœur le personnel de l'unité des soins intensifs pédiatriques du CHUL, pour les bons soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec QC, G1L 3L5.