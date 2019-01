GIGUÈRE, Martine Poulin



Au CHSLD de Beauceville, le dimanche 13 janvier 2019, à l'âge de 75 ans et 8 mois, est décédée madame Martine Poulin, épouse de monsieur Roger Giguère et fille de feu Raoul Poulin et de feu Marie-Blanche Poulin. Elle demeurait à Saint-Georges. La famille recevra les condoléances au centre funérairele vendredi 18 janvier 2019 en soirée de 19h à 21h30 ainsi que samedi, jour de la liturgie, de 9h à 10h55.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil outre son époux, monsieur Roger Giguère; ses enfants: Stéphane (Annita Morin), Véronique (Sylvio Busque) et Félix (Anick Gilbert); ses petits-enfants: Camille et Thomas Busque, Émile et Xavier Giguère. Elle était la soeur de feu Yvonnette (feu Hugues Boulet), feu Paul-Yvan (Lorraine Lizotte), feu Rock (Denyse Morin), feu Monique (Bertrand Vignola) et feu Robert. Elle était la belle-soeur de feu Jean-Paul (feu Régina Gilbert), Gertrude (Guy Nolet), Céline (feu Yvon Lessard), Maurice (Carole Fortin), Lise (Jean-Marc Mercier) et Catherine (Armand Poulin). Elle laisse également dans le deuil ses oncles et tantes ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel du 2 ième étage du CHSLD de Beauceville pour les bons soins prodigués ainsi que son médecin de famille, docteur Jean-François Hamel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Dystrophie Musculaire Canada, 1425, boul. René-Levesque Ouest, bureau 506, Montréal (Québec), H3G 1T7 pour la recherche sur la dystrophie musculaire des ceintures.