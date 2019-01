DUFOUR, Marcel



Au Centre hospitalier Paul-Gilbert de Lévis, le 6 janvier 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Marcel Dufour, fils de feu Joseph Dufour et de feu Rosianne Boudreault. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Il laisse dans le deuil son épouse Francine Côté; ses enfants: Roger (Catherine Couture), Josée (Alain Fournier) et Stéphane (Katee Rodrigue), et leur mère feu Hélène Saumur; ses petits-enfants: Michaël, feu Elsä, Raphaëlle (Alexandre Tremblay) et Samuel (Carolan F. Jacob), Frederique (Simon T. Potvin), Jade et Jessy, Charles-Edouard et Lindsay; son arrière-petite-fille: Violette; ses frères et soeurs: Claire (Robert Couët), Rose-Annette (feu Paul Guay), Camil (Guylaine Allard), Carmen, feu Réjean (Monique Leduc), Colombe (Gaetan Bussières), Michel (Louise Lemieux) et Alain (Mona Dugas); ses filleuls: Sébastien Dufour, Marie-Eve Couët et Raphaëlle Larochelle St-Louis Dufour; ses beaux-parents: Jeanne-Rose Berthiaume (feu Robert Côté); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Côté: feu Yvon (Lise Côté Chamberland), Sylvie (Lucien Rouleau) et Josée (Richard Poulin); la famille Saumur; ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou au Noël du Bonheur. La famille vous accueillera auà compter de 13h.