PERRON, Aline

Au Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carrières, le 12 janvier 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Aline Perron, épouse de feu monsieur Lionel Chalifour. Elle demeurait à Grondines. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à laà compter de 13 h 30,L'inhumation se fera ultérieurement. Madame Perron laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne (Pierre Sauvageau), Réjean (Johanne Perron), Roger (Lyne Chevalier) et feu Luc; ses petits-enfants: Joanie (Alexandre Marcotte) et Gabriel; ses frères et sœurs: feu Maurice (feu Ernestine Richard), Noëlla (feu Marcel Dagenais), feu Amable (Jeannine Petit), Laura (feu Gédéon Paquin), Carmelle (Marcel Dusablon), feu Clément et feu Dominique; son beau-frère Hildège (feu Rosanne Groleau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle va rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs aujourd'hui décédé(e)s. La famille désire remercier le personnel du Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carrrières pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santés et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles au salon.