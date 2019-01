LEMELIN Jeanne Alary



À la Résidence Mgr Bourget, le 2 janvier 2019, à l'âge de 93 ans et 4 mois, est décédée madame Jeanne Alary, épouse de feu monsieur Marc Lemelin, fille de feu madame Claire Langis et de feu monsieur Emmanuel Alary. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12h30 à 15h.La mise en niche se fera au Mausolée Mont-Marie ultérieurement. Ses fils, Pierre et Yves, l'ayant précédée, elle laisse dans le deuil ses enfants : André (Lise Barrette), Marie-Claire et Sylvie (Georges Dorval); sa belle-fille, Viviane Mathieu; ses petits-enfants : Sophie (Luc-Étienne Castonguay), Félix (Moosily Rushford), Jonathan (Marilyne Paré), Gabriel (Katherine Bernier-Vachon), Gabriel (Lydia McElrea-Smith), Bruno, Geneviève (René-Pierre Veilleux-Huot) et François-Xavier (Lenaig Voisin); plusieurs arrière-petits-enfants, neveux, nièces, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier du fond du cœur l'équipe dévouée de la Résidence Mgr Bourget, non seulement pour les soins exceptionnels qui ont été prodigués à Jeanne, mais pour l'amour sincère et la grande bonté dont elle a été entourée à chaque instant. Ces personnes merveilleuses ont su faire de cette épreuve un grand moment d'humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3; tél. : 418 683-8666; site web : www.cancer.ca), ou à Leucan (2950-A, boul. Laurier, Édifice McDonald, 2e étage, Québec G1V 2M4; tél. : 418 654-2136; courriel : quebec@leucan.qc.ca; site web : www.leucan.qc.ca). Des formulaires seront disponibles sur place.