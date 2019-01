Houellebecq, observateur de notre temps

Michel Houellebecq est certainement l’écrivain français le plus connu de notre temps.

D’un livre à l’autre, depuis plus de vingt ans, il explore le malaise de l’homme occidental, plongé en déshérence existentielle.

Écrivain

Abandonné dans un monde où la famille comme la nation se sont décomposées et qui ne sait plus croire en Dieu, il erre, d’une déception à l’autre, vers sa déchéance finale. Houellebecq, d’un roman à l’autre, fait ainsi le portrait d’une civilisation en fin de parcours.

Son dernier livre, Sérotonine, un événement éditorial en France comme ici, raconte l’effondrement d’un homme qui n’a pas su aimer et qui s’enferme dans une solitude mortifère. D’une page à l’autre, on le voit s’affaisser. Plus rien ne l’anime, plus rien ne l’inspire, sinon le souvenir d’une ancienne histoire d’amour, qu’il s’en veut d’avoir gâchée. On le prend à rêver d’une vie simple où il se baladerait en campagne avec sa compagne. Ce n’est pas nouveau chez Houellebecq qui, depuis longtemps, croit que l’amour conjugal est la seule rédemption possible sur cette terre.

Houellebecq est l’écrivain qui a placé au cœur de la littérature la misère sexuelle occidentale. Dans Les particules élémentaires, il avait montré comment la libération sexuelle s’était retournée contre le commun des mortels. Nous vivons dans une société surstimulée sexuellement, qui rend de plus en plus difficile la rencontre entre les êtres. Hommes et femmes ne savent plus s’aborder. La pornographie devient le refuge d’une sexualité fantasmée. Dans Sérotonine, le personnage principal, qui voit sa libido disparaître à peu près complètement, y voit l’annonce de sa chute finale.

Ceux qui ont lu Sérotonine accusent Houellebecq de se complaire dans la déchéance qu’il décrit. Le personnage principal, qui ne parvient plus à se maintenir en vie qu’à grosses doses d’antidépresseurs, meurt tranquillement de tristesse, pour le dire comme son médecin. Qui niera que notre société mise de plus en plus sur l’industrie pharmaceutique et ses « miracles » pour contenir le malheur qu’elle suscite ? Houellebecq jouit moins de sa description de nos misères qu’il nous les présente crûment, sans les farder.

À travers son livre, Houellebecq mène aussi une réflexion sur les catégories de la population sacrifiées à la mondialisation. Il parle des agriculteurs français étouffés par le libre-échange qui les appauvrit et qu’on leur impose à la manière d’une religion qui ne saurait être remise en question. On pourrait aisément transposer cette réflexion à toutes les catégories de la population condamnées au précariat, qui s’accompagne d’une vie médiocre. Les grands écrivains sont les meilleurs sociologues.

Espérance

Houellebecq est le grand romancier de la décadence d’une civilisation qu’il ne croit plus possible de sauver. On le lira non pour y cultiver nos peurs morbides, mais pour mieux comprendre nos malheurs. On se rendra jusqu’à la dernière page de son livre, aussi, pour constater que même un éclopé existentiel peut retrouver, de la manière la plus inattendue, la possibilité du bonheur.