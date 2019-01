La modestie de Danault

« En réalité, je suis juste moi-même. Je suis juste Phillip Danault. » Une teinte de rouge envahit tranquillement son visage quand il entend les noms de Guy Carbonneau et de Patrice Bergeron.

S’il se dit flatté par les comparaisons, Danault cherche aussi à s’en éloigner.

Le 5 novembre, après un gain de 4 à 3 en tirs de barrage contre les Islanders au Barclays Center de Brooklyn, Claude Julien avait dit qu’il revoyait Carbonneau dans le jeu de Danault.

Depuis un peu plus de deux mois, Danault vit ses meilleurs moments dans la LNH. À ses 17 derniers matchs, le centre de 25 ans a amassé 17 points (6 buts, 11 passes). Un sommet chez le CH au cours de cette période. Il n’y a pas juste sur le plan offensif que Danault vaut son pesant d’or.

On a toujours reconnu son jeu défensif. Mais à ses trois dernières rencontres, le Québécois a atteint un autre niveau. Il a servi d’ombrage à Nathan MacKinnon, Patrice Bergeron et Aleksander Barkov dans trois gains d’affilée contre l’Avalanche, les Bruins et les Panthers. En plus de ralentir les centres du premier trio des équipes adverses, il a aussi gagné 65 %, 59 % et 71 % de ses mises en jeu à ses trois dernières sorties.

Encore loin de Bergeron

À quelques heures du départ de l’équipe pour Columbus, jeudi, un collègue l’a comparé à son mentor et ami de longue date, Patrice Bergeron.

« Quand tu te fais comparer à Bergeron, c’est quand même très gros, a répliqué Danault. Il a de grosses saisons à l’attaque. Il joue en supériorité numérique et en désavantage numérique. J’essaye le plus possible de lui ressembler, mais j’ai encore beaucoup de chemin à faire. »

Sans discréditer son propre joueur, Julien a aussi balayé du revers de la main cette comparaison avec son ancien centre à Boston.

« Je ne veux rien enlever à Phillip, mais l’autre gars a gagné des Selke, les Jeux olympiques, le Championnat du monde et la coupe Stanley, a précisé Julien. Ça n’enlève pas le fait que Phillip joue du très bon hockey. On se fie beaucoup à lui, on lui donne beaucoup de responsabilités, comme Bergeron à Boston. Mais je n’aime pas faire de comparaisons, car un a plus d’expérience que l’autre.

« Phillip s’en va dans la bonne direction, il veut imiter Bergeron et il essaie de faire les choses qui lui donnent cette chance-là, a-t-il continué. Les mises au jeu, en désavantage, il fait du bon travail. Je me fie à lui pour prendre les mises au jeu dans notre territoire tard dans les matchs. Toutes ces choses-là font de lui un joueur très utile. »

Candidat pour le Selke

Avec d’aussi bonnes statistiques dernièrement, Danault peut maintenant lire son nom dans les discussions pour un éventuel candidat au trophée Frank-Selke, décerné au meilleur attaquant à caractère défensif.

« C’est encore loin, a immédiatement lancé Danault. Je ne connais pas les critères pour le Frank-Selke. S’il faut du temps de jeu en supériorité numérique, je ne le gagnerai pas ! Je ne ferai pas 40 points de plus du jour au lendemain. Ça dépend aussi où l’organisation me voit et où l’équipe croit que je suis le meilleur. En ce moment, je suis très bien utilisé et j’ai plus des missions défensives.

« Je n’ai jamais pensé dans ma vie que mon nom serait mentionné pour ce trophée, a-t-il enchaîné. Je trouve ça valorisant. Je place ça en banque pour l’instant. »

Au cours des cinq dernières années, seulement deux joueurs ont gravé leur nom sur le Selke : Bergeron (2014, 2015 et 2017) et Anze Kopitar (2016 et 2018). Si Kopitar l’a fait avec des saisons de 74 et 92 points, Bergeron a remporté cet honneur avec des années de 62, 55 et 53 points.

S’il maintient le rythme, Danault terminerait l’année avec 55 points, éclipsant sa meilleure saison (40 points en 2016-2017). Il ne serait donc pas trop loin des standards de Bergeron en termes de production offensive. Mais il n’a pas la réputation du numéro 37 des Bruins à travers la LNH. Et pour gagner un trophée, la notoriété joue toujours un grand rôle.

Mais Danault soulève un bon point quand il parle de son utilisation en avantage numérique.

Après 48 matchs, l’ancien des Tigres de Victoriaville a obtenu un seul point et il ne joue que 16 secondes en moyenne par rencontre lorsque le CH joue en supériorité numérique.

« J’aimerais ça y jouer plus souvent, mais je comprends aussi Claude, a souligné Danault. À la fin d’un avantage numérique, les équipes adverses répliquent souvent avec leur meilleur trio et Claude me veut sur la glace. »