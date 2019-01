La vague de froid se poursuit

MONTRÉAL – Un vigoureux front froid continue de traverser l’ensemble de la province. Au cours de cet épisode de froid, qui va durer plusieurs jours, le refroidissement éolien sera très élevé.

L’avertissement de froid extrême émis par Environnement Canada était toujours en vigueur, tôt jeudi matin, pour plusieurs régions du Québec. L’Abitibi, Chibougamau, La Tuque, le Sageunay-Lac-Saint-Jean, Matagami, Natashquan sont notamment concernés. «Le facteur de refroidissement éolien atteint près de moins 40 ce matin», a indiqué l’organisme fédéral.

Après un léger réchauffement jeudi et vendredi, le froid extrême reviendra en force dans la nuit de vendredi à samedi et devrait s'étendre à d'autres secteurs plus au sud. La vague de froid pourrait même persister jusqu'à lundi.

À Montréal, la journée de jeudi sera ensoleillée, le mercure affichera -14°C avec un refroidissement éolien de -32°C le matin et -20°C dans l’après-midi. À Québec, il fera un maximum de -18°C, avec un ressenti pouvant atteindre les -34°C dans la matinée, puis -26°C au cours de l’après-midi.