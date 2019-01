L’ancien joueur des Alouettes Tim Maypray est décédé

L’ancien ailier espacé des Alouettes de Montréal Tim Maypray est décédé, a annoncé jeudi l'Institut militaire de la Virginie (VMI), où l’Américain de 30 ans a évolué en tant que joueur et entraîneur.

La cause de la mort de Maypray, qui est survenue mardi, n’a pas été révélée.

«Nous sommes vraiment attristés par le décès de Tim, a déclaré le directeur du programme athlétique de VMI, Dr Dave Diles, par voie de communiqué.

«Nos pensées et nos prières vont à sa femme Bianca et à leurs enfants. Je suis certain que toute la communauté de VMI partage notre deuil et nous aidera à soutenir la famille Maypray pendant cette période très difficile.»

Maypray a évolué avec les Alouettes au cours des saisons 2010 et 2011, et a participé à la conquête de la Coupe Grey par la formation montréalaise en 2010. Il s’était ensuite joint au Rouge et Noir d’Ottawa en 2014.

«Toutes nos condoléances à la famille et aux amis de notre ancien receveur Tim Maypray. On pense à vous», ont écrit les Alouettes sur leur compte Twitter.

Au cours de la dernière campagne, Maypray avait assumé les fonctions d'instructeur des demis offensifs du Collège Davidson.

Les trois années précédentes, il avait rempli le même rôle au VMI.