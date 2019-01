Le Rouge et Or met la main sur un centre étoile

Rémy-Julien Spattz poursuivra sa carrière avec le Rouge et Or de l’Université Laval.

La décision n’a pas été facile pour le centre étoile des Géants de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, mais il a confirmé son choix il y a quelques jours. « De jour en jour, ma décision changeait entre le Rouge et Or et le Vert & Or, a-t-il raconté. Ce fut une décision difficile. »

«En fin de compte, je préférais affronter Vincent Desjardins et Samuel Maranda-Bizeau (deux plaqueurs du Rouge et Or) tous les jours à l’entraînement plutôt que deux fois par année. Ça va m’aider dans mon développement. Je me souviens quand on affrontait Samuel Maranda-Bizeau, on préparait notre plan de match afin de le contrer. Je suis bien excité de le retrouver.»

«La compétition interne m’intéressait plus que de bâtir une puissance, poursuit le gaillard de 6 pi 3 po et 295 livres. Ce n’est pas parce que c’est près de chez nous (Lac-Brome) que j’ai considéré Sherbrooke, mais parce que j’avais confiance que l’entraîneur de ligne offensive et le préparateur physique pouvaient me développer. J’ai un grand respect pour le programme de Sherbrooke.»

Compétition interne

Spaatz est conscient que de dures batailles pour mériter du temps de jeu ou être en uniforme seront au programme.

«La compétition interne va m’aider à me pousser à fond à chaque répétition, a-t-il souligné. Ça va faire sortir le meilleur de moi-même. Avec les Géants, j’ai joué à toutes les positions en trois ans et c’est un atout qui peut m’aider. Si je suis seulement dans l’équipe de pratique, je vais être bien content de pouvoir aider l’équipe.»

Débuts tardifs

Parce qu’il a commencé le football seulement en 5e secondaire avec le programme des Dragons de Massey-Vanier en Division 3, Spattz se pince pour croire ce qu’il lui arrive.

«Je ne peux pas croire que j’ai reçu autant d’attention. J’ai amorcé le football sur le tard et je ne comprenais rien à mes débuts. Il y a seulement Saint-Jean qui m’a recruté. J’ai approché Valleyfield et le CNDF. Je n’étais pas dans leurs priorités. Je comprends puisque je sortais d’une division 3 et j’habitais à quatre heures de Québec. J’ai fait confiance aux Géants et ma décision a payé.»

«Des trois joueurs de ligne offensive élus dans l’équipe d’étoiles, personne ne vient de la Division 1, ajoute Spattz. Nous sommes trois gars (Alexandre Levac et Jean-Christophe Vibert sont les deux autres) de petites divisions éparpillées partout au Québec. Des finissants de cette année où nous avons atteint la demi-finale, aucun ne provenait de la Division 1.»