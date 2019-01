Le diabète permet à Domi d’être un athlète discipliné

J’écrivais la semaine dernière que les chances du Canadien de se mériter une place dans les séries reposeraient notamment sur le rendement de Jonathan Drouin et de Max Domi en deuxième moitié de saison. Mon opinion était basée sur le fait que les deux joueurs connaissaient une baisse de régime depuis un certain temps.

Le jour de la publication de ma chronique, une dame m’a envoyé un courriel pour me rappeler que Domi souffre de diabète de type 1 et qu’à son avis, il lui est impossible dans sa condition de tenir le coup durant 82 matchs. Cette personne est diabétique elle-même.

C’est un fait qu’on oublie.

Or, Bobby Clarke, qui vit avec le même type de diabète que Domi, a été un joueur étoile dans la Ligue nationale de hockey durant une quinzaine de saisons.

Capitaine des Flyers de Philadelphie, il était le cœur et l’âme de cette équipe, qu’il a menée à deux conquêtes consécutives de la coupe Stanley, en 1974 et 1975. Il a reçu le trophée Hart, attribué au joueur le plus utile à son équipe, à trois reprises.

Domi a porté le numéro 16 en son honneur durant ses trois saisons avec les Coyotes de l’Arizona.

Il y eut aussi l’ancien lanceur des Expos, Bill Gullickson. Un prix portant son nom a même été créé au Japon, où il a terminé sa carrière.

Plus près de nous, le Québécois Sébastien Sasseville a été le premier Canadien atteint de cette maladie – et le troisième au monde – à accéder au sommet du mont Everest.

Sans être des athlètes, le chanteur canadien Neil Young, le réalisateur George Lucas et l’actrice Sharon Stone sont d’autres figures connues vivant avec le diabète de type 1 ayant fait leur marque dans leur carrière.

Atteint à l’âge de 12 ans

Domi avait 12 ans lorsque les symptômes sont apparus. Il retournait à Toronto, en provenance de Detroit, avec sa mère en voiture lorsqu’il lui a demandé d’arrêter dans une station-service pour aller uriner. Il était aussi affecté par une soif intense.

Des examens médicaux ont confirmé l’appréhension de ses parents. Il souffrait du diabète. Lui se souciait surtout de savoir s’il pourrait continuer à jouer au hockey. C’est la première chose qu’il a demandée au médecin. Il n’était pas question que ce mauvais coup du sort l’empêche de suivre les traces de son père dans la LNH.

Il y est arrivé à 20 ans et il en est à sa quatrième saison, sa première avec le Canadien.

Un atout dans son cheminement

Comment Domi compose-t-il avec sa maladie ?

« Beaucoup de gens ne comprennent pas tout à fait ce que c’est, m’a-t-il dit après la victoire de 5 à 1 du Tricolore aux dépens des Panthers de la Floride, mardi au Centre Bell.

Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut être responsable. «J’ai appris à me servir de ma maladie comme une chose qui me sert dans la vie. Ça m’aide à me comporter comme un athlète professionnel discipliné. »

Le diabète de type 1 est causé par la suppression des cellules bêta du pancréas. Domi procède à des tests de vérification de son sang jusqu’à une quinzaine de fois quotidiennement, notamment avant d’aller au lit et à son réveil, avant chaque repas et deux heures après chacun d’eux, avant de s’entraîner, et à toutes les 20 à 30 minutes pendant l’entraînement.

Surveillance continuelle

Pendant huit ans, il avait sur lui une pompe à insuline, mais l’an dernier, il est revenu aux injections qu’il se fait lui-même.

« Je m’en fais plusieurs fois par jour », indique-t-il.

« Je m’injecte deux types d’insuline. L’une a une durée d’action de 48 heures et contrôle le taux de sucre dans le sang. Je m’en fais une autre à action lente quand mon taux de sucre est élevé.

Mais je dois tenir compte de plusieurs autres facteurs pour éviter une détérioration de mon état. Le manque de sommeil, la hausse d’adrénaline et autres maladies sont des causes qui peuvent créer un déséquilibre de mon système.

J’ai beaucoup travaillé avec mon médecin et ma famille pour établir des bonnes habitudes de vie. Mes activités me forcent à suivre des routines différentes, que ce soit pour les matchs à domicile, les matchs à l’étranger, les journées d’entraînement ou les jours de congé.

Mais pour le reste, je suis comme tout autre joueur qui se rend à l’aréna tous les jours et qui a pour mandat de jouer 60 minutes à tous les matchs. »

Toujours droit devant

Il doit bien y avoir des journées moins faciles que d’autres.

« Absolument, mais il faut trouver une façon de faire son travail », continue Domi.

« Il y a des jours où il se passe des choses hors de mon contrôle, mais je dois y faire face et continuer à aller de l’avant.

Tout le monde vit ça dans toutes les sphères de la société. Les gens n’ont pas tous envie d’entrer au bureau le lundi matin, mais ils se présentent au travail quand même. C’est ce qu’on appelle la force mentale.

J’ai la responsabilité, comme tout le monde, de me garder en santé. C’est une grande responsabilité. »

Domi est une source d’inspiration pour les jeunes atteints de la même maladie que lui. Il en rencontre dans tous les coins d’Amérique.

Photo courtoisie, LNH.com

Selon des chiffres du site Diabète Canada, le nombre de diabétiques chez les 20 ans et plus se chiffrait à 3,4 millions au pays en 2015, soit une proportion de 9,3 % de la population canadienne. Les coûts estimés au traitement de la maladie s’élevaient à 14 milliards de dollars.

Il est prévu qu’en 2025, le nombre de gens atteints du diabète au pays sera de 5 millions, ce qui représenterait une proportion de 12,1 % de la population. Les frais médicaux pourraient atteindre 17,4 milliards de dollars.

Le paternel avec le Canadien

Photo courtoisie, NHL.com

Quand il jouait avec les Maple Leafs de Toronto, Tie Domi n’aurait jamais cru qu’il serait appelé à porter l’uniforme du Canadien un jour. Il l’a fait pourtant pour les besoins d’un reportage du réseau de télévision américain NBC portant sur son fils et lui. C’est sans hésitation aussi qu’il s’est prêté au jeu.

« Il était ravi ! » raconte son fils Max.

« C’est un père de famille, il est mon partisan numéro un et je suis son partisan numéro un. Il n’était pas un partisan du Canadien quand il jouait, mais il a été toujours respectueux de l’organisation. C’est la façon dont il a été élevé, et moi aussi.

Il a passé beaucoup de temps avec moi pour me raconter l’histoire du Canadien. Je suis très fier d’en faire partie. »

Sundin n’avait pas voulu

Mats Sundin était son idole lorsque son père évoluait avec les Leafs. Or, l’ancien grand joueur de centre suédois avait refusé l’offre de Bob Gainey de devenir membre du Canadien, alors qu’il était en voie de devenir joueur autonome.

Sundin ne se voyait tout simplement pas avec le Tricolore. Après quelques mois de réflexion, il avait signé un contrat avec les Canucks de Vancouver, avec lesquels il a terminé sa carrière.

Il faut dire qu’en plus d’avoir joué avec l’équipe torontoise, Sundin avait porté auparavant l’uniforme des Nordiques.

Mais le contraire est vrai aussi.

Josh Gorges, qui a annoncé sa retraite du hockey cette semaine, avait refusé de passer du Canadien aux Leafs. Il s’était finalement retrouvé avec les Sabres de Buffalo.

« Mon père et moi avons eu beaucoup de plaisir à participer à ce tournage », continue Domi.

« Il s’en trouvera pour dire que c’est cool de voir mon père dans le chandail du Canadien, mais d’autres la trouveront probablement moins drôle », ajoute-t-il en riant.

« Mais il est très fier de me voir avec le Canadien. Lui, il sera toujours identifié aux Leafs. Ce qu’il a fait avec moi ne doit pas être perçu comme une claque au visage par les partisans torontois. Je ne sais pas s’il serait prêt à le refaire, mais sa carrière fait partie du passé.

Il est rendu ailleurs dans sa vie, mais les Leafs feront toujours partie de son ADN. »