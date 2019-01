Chiefs : le phénomène Mahomes

KANSAS CITY | Il n’a que 23 ans et à sa première saison comme quart-arrière partant, il s’est rapidement établi comme le joueur le plus spectaculaire de la NFL. Maintenant, Patrick Mahomes hérite de la mission de propulser les Chiefs au Super Bowl en tentant d’abord de faire tomber dimanche l’intraitable dynastie des Patriots, en finale de la conférence américaine.

Affirmer qu’il s’agit là d’une lourde commande serait un euphémisme. En fait, 21 quarts-arrières dans l’histoire de la ligue ont atteint une finale de conférence à 25 ans ou moins.

Les résultats ont été pour le moins catastrophiques, ces mêmes quarts présentant une fiche globale de 5-16 dans ce match critique qui donne accès au Super Bowl. Au total, ces pivots ont été victimes de 34 interceptions et n’ont lancé que 22 passes de touchés dans ce contexte. La dernière victoire appartient à un jeune, Ben Roethlisberger, en 2006.

Si l’histoire ne joue clairement pas en sa faveur, Mahomes n’a toutefois rien d’un jeune quart comme les autres, lui qui est devenu le troisième seulement à amasser plus de 5000 verges et 50 passes de touchés en une saison. Son style fougueux, son sang-froid remarquable et une prise de risques bien calculée ont fait de lui l’un des nouveaux visages de la ligue.

Pas si mal pour un joueur qui réchauffait le banc à sa première année derrière Alex Smith...

« C’est incroyable de voir à quel point il a grandi comme joueur et, surtout, à quel point il a encore beaucoup de temps pour continuer de grandir. Je n’ose pas imaginer qu’il a la capacité de devenir encore meilleur. C’est une belle opportunité que nous avons avec lui de propulser cette organisation au prochain niveau », a lancé jeudi le bloqueur Eric Fisher.

Par la bouche de ses canons

À Kansas City, les Chiefs sont rois et maîtres, même s’ils ont infligé à leurs loyaux partisans un long historique de torture. L’équipe a mis 25 ans à remporter un match de séries à la maison. Avant la victoire de la semaine dernière face aux Colts, les Chiefs montraient un dossier de 1-11 à leurs 12 précédents matchs éliminatoires.

De grands joueurs sont passés par l’équipe, mais pas un n’a suscité une bourrasque d’enthousiasme comme Mahomes a su le faire cette saison.

« Sa parole, son leadership, c’est ses actions. Quand une passe sur dix est un touché, ça parle ! Ce n’est pas dur de suivre un joueur comme lui. Tout le monde lui fait confiance », a glissé un vétéran qui en a vu d’autres, le botteur de dégagement Dustin Colquitt, qui en est à sa 14e saison avec les Chiefs.

Un prototype spécial

Partout à travers la ligue, les exploits de Mahomes ont fait jaser. Qu’il s’agisse de ses bombes, de ses improvisations échevelées ou encore de ses passes de côté, de la main gauche ou de toute autre inimaginable façon, le jeunot a su ramener un côté artistique et flou dans un sport parfois trop parfaitement cadré.

« Patrick possède une vision que le type moyen n’a pas. Je ne décourage certainement pas ses initiatives, tant qu’il démontre qu’il comprend la défensive devant lui, et c’est un joueur très intelligent », a expliqué l’entraîneur-chef Andy Reid.

« Il peut aller à l’encontre de certains principes parce qu’il sait très bien où chaque joueur se trouve sur le terrain. Il y a certaines choses à respecter, mais jamais je ne lui demanderai de cadrer dans un moule », a-t-il ajouté.

Et peu importe les allégeances, les amateurs de football ne demandent pas mieux !

Un grand respect pour Brady et les Patriots

Quand Tom Brady a remporté son premier Super Bowl, Patrick Mahomes n’avait que six ans. Maintenant que le légendaire quart-arrière des Patriots a les cinq doigts d’une main décorés de bagues de champion, le jeune prodige des Chiefs tentera de s’approprier le flambeau malgré tout le respect qu’il lui voue.

Autant Mahomes a le feu au derrière sur le terrain et qu’il semble suprêmement confiant en ses moyens, autant il joue la carte d’une sincère admiration quand vient le temps de discuter de la signification d’un face-à-face d’envergure avec Brady et sa bande.

« J’ai encore du chemin à faire. Je suis encore jeune », a souligné avec sagesse celui qui a encore tout à démontrer quand la pression atteint son paroxysme.

« Il [Brady] a accompli tellement dans cette ligue et il continue de le faire. J’espère arriver à réussir quelques-unes des choses qu’il a faites au fil des ans. Remporter des Super Bowl comme lui, c’est le but ultime. Je ne pense pas qu’il soit prêt d’aucune façon à passer le flambeau. Il joue à un haut niveau et je pense que ce sera encore le cas pour au moins quelques années », a enchaîné Mahomes.

Huit ans de suite

Le jeune quart-arrière des Chiefs était âgé de 15 ans quand les Patriots ont entamé leur remarquable séquence de huit présences de suite en finale de conférence. Il peine à croire que c’est aujourd’hui à son équipe que revient la tâche de mettre un terme à cette écrasante domination.

« C’est assurément mon plus gros match en carrière. Il ne reste que quatre équipes en vie. Nous affrontons les Patriots, qui sont de la finale de conférence pratiquement depuis le début de ma vie, on dirait ! C’est une belle opportunité de se battre contre les meilleurs à cette période de l’année », a-t-il commenté.

Foi de Mahomes, il n’existe qu’une seule certitude face aux Patriots : l’incertitude !

« On sait que, défensivement, ils vont présenter des formations et des trucs qui n’ont pas été vus depuis des semaines, peut-être même des années. Leur force est d’incorporer n’importe quel élément dans leur système pour nous surprendre. Ce ne sont pas toutes les équipes qui peuvent agir ainsi. La clé sera de trouver des manières de nous ajuster rapidement pour capitaliser plus vite que la dernière fois », a résumé le numéro 15.

La dernière fois, c’était à la sixième semaine d’activités, dans un match spectaculaire remporté par les Patriots, à Foxborough, au compte de 43-40.

La face cachée de Bill

Photo Maddie Meyer

Devant les médias, l’entraîneur-chef des Patriots Bill Belichick est reconnu pour son humeur parfois massacrante, sa voix monocorde et son air stoïque. Son vis-à-vis chez les Chiefs, Andy Reid, a appris à le connaître depuis de nombreuses années et assure que loin des projecteurs, l’imperturbable empereur Belichick n’a rien de ces traits. « Il a une personnalité très agréable. Il est drôle, il a un très bon sens de l’humour et c’est vraiment une bonne personne », a-t-il louangé au sujet de celui qui détient une fiche de 6-2 contre lui, dont 2-0 en séries.

Les réponses avant l’examen !

Photo Adam Glanzman

Le coordonnateur défensif des Chiefs, Bob Sutton, a trouvé une façon plutôt imagée pour décrire le défi que posait la préparation d’un match face à Tom Brady. En huit matchs en carrière comme coordonnateur défensif avec les Jets et les Chiefs (depuis 2013) face au quart-arrière, ses défensives ont alloué en moyenne 29,5 points et montré un dossier de 3-5. « Il a joué tellement de matchs que tu ne peux pas le surprendre, à part quelques coups chanceux, et je ne peux pas planifier en fonction de ça. Tu peux juste essayer de cacher les réponses avant l’examen, mais ce gars-là a tout vu les défensives. Il a déjà les réponses ! » a-t-il dit.

Heureux pour « Larry »

Photo Jamie Squire

Partenaire de Laurent Duvernay-Tardif du côté droit de la ligne offensive des Chiefs, le bloqueur Mitchell Schwartz se réjouit de voir le Québécois de retour. Sans dévoiler son rôle pour le match à venir, il se dit heureux à l’idée que Duvernay-Tardif ait le feu vert des médecins. « On savait qu’il serait à l’écart longtemps. C’est le fun de le voir de retour, ça nous donne un peu plus de repos durant les entraînements ! Sans blague, on souhaite tous voir notre monde en santé. Ça fait du bien de le voir sur le terrain et je sais à quel point il est heureux de recommencer à jouer au football », a-t-il indiqué.