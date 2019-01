Le Quai Paquet à Lévis sera géré par le Port de Québec

Le Port de Québec intègre officiellement le Quai Paquet de Lévis à son offre de services dans l’espoir d’attirer des bateaux de croisières sur la Rive-Sud dans les cinq prochaines années.

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, et le pdg du Port de Québec, Mario Girard, ont annoncé jeudi après-midi la signature d’une entente quinquennale lors d’une conférence de presse à la gare fluviale de Lévis.

«Le Port de Québec devient le gestionnaire du Quai Paquet pour les opérations de croisières. Ça allait de soi. C’est l’organisation qui possède l’expertise reconnue dans le démarchage, la logistique et l’accueil des croisiéristes», a déclaré M. Lehouillier, fier de la conclusion de cette «magnifique entente».

La Ville de Lévis, de son côté, s’est engagée à débourser près de 150 000 $ pour l’acquisition d’une passerelle et d’une barrière de sécurité afin d’adapter les installations portuaires dont elle demeure propriétaire. Le Quai Paquet peut accueillir des navires d’une longueur maximale de 200 mètres.

En 2017, un tout premier navire de 700 passagers, le Saga Sapphire, s’était amarré au Quai Paquet. Il s’agissait alors d’un «test», lequel a été jugé suffisamment concluant par la direction du Port de Québec afin de tenter de renouveler l’expérience.

Photo d'archives Daniel Mallard

Les croisiéristes y trouveront aussi leur compte, selon le maire Lehouillier, même si la plupart d’entre eux devront utiliser le traversier pour se rendre dans le Vieux-Québec. «Essayez de vous imaginer ce qu’on va offrir aux croisiéristes ; on leur offre d’un côté, les fontaines d’eau les plus puissantes au Canada, et de l’autre, la magnifique vue sur Québec. Nul doute que ça va créer un impact extrêmement important pour nous.»

Aucune certitude pour 2019

La croissance soutenue du nombre de croisiéristes qui débarquent à Québec, année après année, fait en sorte que le quai lévisien s’impose désormais comme une option sérieuse. Il n’y a toutefois aucune certitude pour l’année 2019 puisque ce sont les compagnies de croisières qui ont le dernier mot. Pour l’instant, aucune entente en ce sens n’a été signée.

Le Port de Québec a battu son propre record en 2018 avec 230 000 croisiéristes. L’objectif à long terme d’ici 2025, est de 400 000 visiteurs par an. « C’est sûr que le quai Paquet, c’est une option intéressante à court terme et à moyen terme. Dans cet objectif de croissance, ça va devenir nécessaire et on va travailler très fort pour amener un bateau en 2019», a plaidé M. Girard.

«Ça démontre qu’on peut tisser des liens entre les deux rives... C’est possible de le faire», a lâché M. Lehouillier, avec un sourire narquois. Rappelons que le maire de Lévis et le maire de Québec sont en froid depuis un bon moment et ne se parlent pratiquement plus.