Les difficultés de devenir soldat

Le cinéaste Jean-François Caissy a mis un an pour convaincre l’armée de le laisser s’infiltrer dans le tout premier camp d’entraînement de ses recrues. Le film démontre comment on forme durement les soldats, soumis à des épreuves physiques éprouvantes et une discipline de fer dont ils sortent complètement transformés.

À l’été 2016, le réalisateur s’est installé douze semaines à la base militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu et à Farnham. Il n’a eu aucune restriction : on voit les militaires autant dans leur chambre, leur tente, sur le terrain.

Il a pu capter des images de nouveaux militaires qui passent à travers toute la gamme des émotions, au point où l’un d’entre eux a été malade, couché en boule sous son lit. Physiquement, les nouveaux militaires sont constamment épuisés. On les voit fermer les yeux durant les cours.

Photo courtoisie

« C’est un choc, c’est beaucoup d’adaptation, confie Christina Dallaire, une militaire originaire du Saguenay. J’ai beaucoup pleuré, je ne le cacherai pas non plus. Mais on a tenu bon. »

Les cinq premières semaines du camp d’entraînement s’appellent « l’endoctrinement ». Les recrues sont soumises à une discipline de fer, que ce soit dans le pliage de leur chemise, dans leur horaire ou leur hygiène personnelle. Ils doivent apprendre à vivre sans identité, dans un univers où le groupe est plus important que l’individu.

Ils apprennent les rudiments du métier de soldat, comme la manipulation d’armes, la réanimation, et pratiquent une panoplie de scénarios catastrophes.

Photo courtoisie

Carte blanche

L’épreuve « est très exigeante », rapporte Jean-François Caissy, qui voulait démontrer le surplus de charges que doivent se partager les militaires, qui se font rappeler à l’ordre de manière parfois très dure par des instructeurs qui ne se gênent pas pour blasphémer. Et non, les séries de « push-up » à faire en cas de désobéissance ne sont pas un mythe.

Jean-François Caissy a eu carte blanche pour ce film, son troisième d’une série sur les différentes étapes de la vie.

Photo courtoisie

Pas une vidéo promotionnelle

« Je ne voulais pas qu’il y ait droit de regard sur le montage. Je ne voulais pas non plus que ça devienne une vidéo promotionnelle. Mais ils ont quand même regardé mes films précédents et ils ont compris que ça s’inscrivait dans une démarche plus artistique », explique celui dont le film est produit par l’Office national du film.

Le film s’ouvre avec la présentation des recrues. Il est étonnant de voir à quel point n’importe qui peut choisir de servir son pays, d’un père de trois enfants, à un jeune adulte qui avait promis à son père de s’enrôler juste avant qu’il meure.

« J’ai été assez surpris du type de personnes qu’on rencontre dans l’armée, soutient Jean-François Caissy. J’avais un a priori. Mais c’est une représentation assez fidèle du reste de la société. »

C’est le premier camp qui détermine qui aura la force de faire une carrière dans l’armée. Ces premières fois sont probablement le passage le plus difficile qu’auront vécu la plupart des militaires, estime Christina Dallaire, qui travaille aujourd’hui en ressources humaines sur une base militaire de l’Ontario. Dans le film, on la voit, les larmes aux yeux, faire état à son supérieur du manque de respect de certains de ses confrères envers les femmes.

« À ce moment-là, j’ai trouvé ça difficile d’être une fille. Le peloton était majoritairement des hommes. Mais en 2019, je dirais que les choses ont un peu évolué. On essaie de plus impliquer les femmes. »

Malgré les moments difficiles, les apprentis avaient le sourire aux lèvres après les premières fausses missions. L’armée « permet d’atteindre un niveau de valorisation jamais atteint » dans leur vie, lance l’instructeur à la fin du film, avant leur marche de graduation.

Premières armes prend l’affiche le 18 janvier à Québec, au Cinéma Cartier, mais aussi à Rimouski, Matane, Carleton-sur-Mer et Montréal.