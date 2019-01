Les GAFA imposables en France, mais pas ici

Tous doivent payer de l’impôt : une simple question de justice

Il n’est pas normal que les riches individus et compagnies ne paient pas leur juste part d’impôts sur le revenu. Ce n’est pas d’être à gauche ou à droite que d’exiger que tous, surtout les mieux nantis, paient leurs impôts comme tous les travailleurs ordinaires qui, eux, n’ont pas le pouvoir et l’argent pour faire voter des lois par les politiciens qui les exonèrent d’en payer.

On demande juste un minimum de justice et d’équité fiscales. Il me semble que cela devrait aller de soi dans une société qui se prétend démocratique. Les riches comme les médecins peuvent légalement s’incorporer et ainsi avoir un taux d’impôt réel moindre que le travailleur ordinaire qui lui ne peut y échapper. Les dirigeants d’entreprises qui gagnent des millions de dollars chaque année se font toujours légalement (des lois favorisant toujours le 1 %. Bizarre, non?) payer leur rémunération en actions (comme chez Bombardier) plutôt qu’en chèque de paie comme pour la population. Ainsi, la moitié de leurs gros pactoles n’est pas taxable. Elle est où la justice fiscale? Totalement inacceptable et même odieux. En 2017, le gouvernement libéral fédéral a bien essayé de modifier un tant soit peu certaines lois fiscales afin de restreindre quelques échappatoires fiscales qui ne profitent qu’aux pachas et aux compagnies, qui privent l’État de milliards de dollars chaque année. Tout a été bloqué suite aux pressions indues du patronat. Il n’était pas question de taxer davantage les Crésus, mais plutôt de leur demander de payer en impôts leur juste part. Hélas, c’était trop leur demander. Ce sont ces mêmes profiteurs qui demandent par contre de toujours couper dans les services publics. Ne vous demandez pas pourquoi les inégalités économiques ne cessent d’exploser. Les gouvernements en sont beaucoup responsables.

Avec un minimum de courage politique, il serait aussi facile de mettre fin aux paradis fiscaux réservés à la classe dominante. Plus facile et plus lâche pour nos élus de lever des embargos de toutes sortes contre des pays comme l’Iran, Cuba, la Russie (mais pas contre l’Arabie Saoudite, Israël et le Myanmar) que d’en instaurer contre ces pseudo-pays qui facilitent l’évasion fiscale. Et pour rire de vous, les gouvernements affranchis prétendent qu’ils n’y peuvent rien.

La CAQ pas mieux que les autres

Lors de sa première mise à jour économique du mois de décembre 2018, la CAQ, un parti politique supposément au service du peuple, a allongé pour environ 1.6 milliard de dollars en cadeaux fiscaux additionnels aux entreprises québécoises, le fédéral avait fait la même chose, et n’a rien investi en éducation pourtant sa priorité à ce qu’ils disent. Déjà en 2018, les libéraux de Couillard avaient aussi fait leur « juste » part : « Le fardeau fiscal des PME réduit de 2.2 milliards $ » (Le Journal de Montréal, 28 mai 2018). Et les pauvres PME, toujours sur le bord de la faillite, redemandent d’autres baisses d’impôts et plus de subventions, même si le Québec est, à cet effet, depuis toujours le plus généreux aux pays.

Et en bons hypocrites qu’ils sont, les caquistes ont baissé les taxes scolaires, mesure qui va surtout profiter aux riches et aux entreprises. Et ils ont eu le culot de prétendre que cela allait remettre de l’argent dans les poches des Québécois.

Il faut faire comme en France et brasser la cage dorée

Oui, le brassage effectué par les Gilets jaunes en France a eu du bon et a obligé le gouvernement français de enfin taxer et imposer, comme les autres entreprises, les GAFA de ce monde (Google, Apple, Facebook, Amazon), mais aussi Airbnb, Netflix, etc. sur tous leurs revenus réalisés dans ce pays : « Les géants du web taxés dès janvier 2019 en France. Le gouvernement perd patience face aux réticences de plusieurs pays membres de l’Union européenne (comme l’Irlande et les Pays-Bas, de vrais paradis fiscaux) » (Le Journal de Montréal, 18 décembre 2018). Et afin de ne pas se faire avoir avec l’évacuation des profits dans les paradis fiscaux et par le jeu des transactions inter-compagnies qui réduisent à zéro le profit imposable dans le pays, la France va innover et imposer une taxe de 3 % non pas sur le profit, mais sur le chiffre d’affaires réalisé en France. La voie de l’avenir en matière fiscale est justement du côté de l’imposition du chiffre d’affaires ou des ventes et non plus sur le bénéfice net que les compagnies peuvent ramener artificiellement à pas grand-chose grâce à l’utilisation de cosmétiques comptables. Dites merci aux Gilets jaunes français pour avoir eu le courage de nous montrer ce qu’il faut faire pour changer les choses.

Le patronat pas content

Pour le gratin économique, il ne faut jamais les taxer, car cela tue, selon eux, la création de richesses, l’emploi et l’investissement. Il faut plutôt taxer les autres et varger dans les services publics. Faut-il alors se surprendre que le patronat et ses sbires universitaires aient dit que cette nouvelle politique fiscale française était « un peu brouillon ». Les patrons, leurs domestiques universitaires et leurs politiciens franchisés préfèrent des politiques fiscales régressives comme hausser les taxes à la consommation (et même en instaurer une sur les aliments) comme la TVQ et la TPS et tarifier les services publics et mieux encore, les privatiser.

Il se trouve que Jennifer McCloskey, la vice-présidente de l’Association patronale du numérique (GAFA) aux États-Unis n’est pas contente que la France ose taxer les transnationales américaines sur leurs revenus engrangés en France. Elle aurait préféré « une approche “multilatérale” sous l’égide de l’OCDE ». Les USA ne sont pas à une contradiction près, eux qui préfèrent, afin d’imposer leur volonté, les approches bilatérales et qui condamnent souvent les organisations internationales comme l’OCDE, l’ONU, l’OMC, etc. Elle le sait bien qu’une entente internationale à cet effet est irréalisable. Des pays « sobres » et « pudiques » fiscalement comme l’Irlande et les Pays-Bas vont toujours voter contre de telles initiatives fiscales progressistes. Ah oui, la dame américaine au service des géants du numérique a aussi mentionné que l’approche française allait « miner le système fiscal mondial ». C’est pourtant ce qu’il faut faire et miner le système fiscal international avec ses criminels paradis fiscaux : « La France taxera les géants du Web dès janvier » (Le Devoir, 18 décembre 2018). La Grande-Bretagne, Singapour et d’autres qui imposent les GAFA.

Pas touche aux monstres du Web au Canada et au Québec

Je le répète : imposer les matamores du numérique est une simple question d’équité fiscale envers les autres entreprises canadiennes qui elles doivent payer leurs impôts. En France, ce nouvel impôt va rapporter environ 800 millions $ à l’État en 2019, simplement en l’appliquant à quelques entreprises américaines. Ce nouvel impôt français s’étendra en plus « aux revenus publicitaires, aux plateformes et à la revente de données personnelles ». En Europe (et pas seulement en France), ces transnationales du Web paient en moyenne 9 % d’impôt contre 23 % pour les autres entreprises : « Des miettes en impôt payées par les géants américains du Web » (Le Journal de Montréal, 21 décembre 2018).

Au Canada, vous avez entendu les élucubrations folichonnes de la ministre fédérale libérale Mélanie Joly à l’effet qu’il ne faut point taxer ces divas sous le prétexte mensonger de ne pas alourdir la charge fiscale des consommateurs. Au moins, Justin Trudeau a eu la bonne idée de la dégommer. Il était temps, on n’en pouvait plus de l’entendre dire n’importe quoi et parler pour ne rien dire. Idem au Québec, avec le ministre, ex-banquier de la CAQ, Éric Girard qui a largué cette perle d’ignorance sans que les journalistes questionnent : « Pas de nouvelle taxe pour les géants du Web. Éric Girard juge que les mesures actuelles (lesquelles?) suffisent » (Le Journal de Montréal, 18 décembre 2018). Pourtant, on ne parle même pas d’appliquer la TVQ, mais de lever un impôt. Il faudrait peut-être dire au ministre que la TVQ est payée par les individus, pas par les compagnies. Je dis ça de même.