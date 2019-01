Les Sabres continuent de chauffer le Canadien

Si le Canadien de Montréal croyait avoir la vie facile dans la course aux séries éliminatoires, il peut compter sur les tenaces Sabres de Buffalo pour lui compliquer la tâche, car ceux-ci continuent de tout donner pour tenter de récolter des points importants au classement.

La troupe de l’entraîneur-chef Phil Housley a d’ailleurs surpris les redoutables Flames de Calgary en l’emportant 4 à 3 en prolongation, mercredi, grâce à un but de Jack Eichel. Avec 54 points, trois de moins de que le Tricolore, et un match en main sur la formation montréalaise, Buffalo demeure dans le coup pour une place donnant accès aux parties d’après-saison.

«Chaque victoire est importante pour nous à ce stade de la campagne, a commenté le gardien Linus Ullmark au site NHL.com. Nous voulons nous qualifier en séries et pour y arriver, ça signifie gagner ce genre de rencontre. Nous avons obtenu la chance de remporter un match en 60 minutes, mais malheureusement, il y a eu quelques mauvais bonds. En revanche, nous n’avons pas abandonné.»

«Je pense que chaque fois où on fonce tête première pour travailler comme nous l’avons fait, cela montre tout notre savoir-faire, a renchéri Eichel. Pour nous, il s’agit d’un résultat sur lequel on peut bâtir pour la suite, puisque ça nous prouve qu’on peut gagner chaque soir si on livre ce type de performance régulièrement.»

Retour en force

Ayant subi une dégelée de 7 à 2 aux mains des Oilers d’Edmonton avant de débarquer à Calgary, les Sabres ont donc savouré un troisième triomphe en 10 sorties. En dépit de cette mauvaise séquence, rien n’est perdu, surtout que le gain aux dépens des Flames devrait amener une nouvelle dose de confiance au sein des troupes.

«Nous avions un bon état d’esprit, on se disait qu’on allait gagner, peu importe la façon, a précisé Eichel au quotidien "Buffalo News". Quand vous sentez qu’au banc, toute l’équipe a confiance et affiche un bel optimisme, c’est bon signe. Ça aide énormément.»

«J’ai aimé la manière de répondre des gars, a poursuivi l’entraîneur-chef Phil Housley. En regardant toute notre formation, vous voyez que chacun a contribué.»