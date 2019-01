LNH: pas de répit pour le Canadien

Profitant d’une journée de congé du Canadien de Montréal, plusieurs équipes luttant pour une place en éliminatoires ont amélioré leur sort jeudi, soit les Bruins de Boston, les Islanders de New York et les Maple Leafs de Toronto.

En vertu d’une fiche de 26-17-5 bonne pour 57 points, le Tricolore demeure malgré tout installé au premier rang parmi les équipes repêchées de l’Association de l’Est, puisque les Penguins de Pittsburgh ne jouaient pas jeudi. Les Sabres de Buffalo et les Hurricanes de la Caroline, qui poursuivent également le CH, étaient également en congé.

David Perron prolonge

Tout d’abord, les Bruins ont vaincu facilement les Blues de St. Louis par la marque de 5 à 2, à Boston. Malgré la défaite des siens, l’attaquant québécois David Perron a obtenu au moins un point lors d’une 13e sortie consécutive.

Il s’agit de la plus longue séquence active du genre présentement dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Perron a inscrit six buts et totalisé 15 points durant cette période.

En effectuant 28 arrêts, Tuukka Rask a signé sa 252e victoire en carrière. Il a ainsi égalé la marque des Bruins, détenue par Tiny Thompson.

David Krejci s’est fait complice de trois buts des siens. Il compte trois buts et sept points à ses cinq dernières rencontres.

Les Islanders ne ralentissent pas

À Uniondale, les Islanders ont poursuivi sur leur lancée en défaisant les Devils du New Jersey au compte de 4 à 1. Il s’agissait d’une troisième victoire de suite et d’une 13e à leurs 16 dernières sorties.

Anders Lee a marqué deux buts dans la victoire, tandis que Robin Lehner n’a été mis à l’épreuve que 17 fois devant la cage des favoris locaux

La formation new-yorkaise tentera d’en rajouter vendredi en visitant les Capitals à Washington.

Dans un duel sans impact pour le Bleu-Blanc-Rouge, Henrik Lundqvist a enregistré une 445e victoire dans la LNH, rejoignant Terry Sawchuk au sixième rang de l’histoire du circuit, en vertu d’un gain de 4 à 3 des Rangers contre les Blackhawks de Chicago, à New York.

Les Leafs tiennent tête au Lightning

À Tampa, Mitchell Marner a fait la différence dans une victoire de 4 à 2 des Maple Leafs de Toronto face au Lightning. Patrick Marleau, Nazem Kadri et Zach Hyman (filet désert) ont été les autres marqueurs pour les visiteurs, qui ont mis fin à une série de deux défaites. Du côté du Lightning, Brayden Point et Victor Hedman ont enfilé l’aiguille.

Le gardien Frederik Andersen a brillé devant le filet des Leafs, où il a repoussé 36 tirs. Il a signé une première victoire depuis son retour d’une blessure à l’aine.

