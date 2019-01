LPGA : bon départ pour Brooke Henderson en Floride

La golfeuse canadienne Brooke Henderson a entrepris sa saison en force jeudi sur le circuit de la LPGA en s’emparant de la tête au Diamond Resorts Tournament of Champions, à Lake Buena Vista en Floride, au terme de la première ronde.

L’Ontarienne de 21 ans a réalisé une ronde de 65, soit six coups sous la normale, en totalisant sept oiselets et un boguey. Elle partage le premier rang du classement provisoire avec la Sud-Coréenne Eun-Hee Ji, qui a calé six oiselets jeudi.

La Néo-Zélandaise Lydia Ko et l’Américaine Stacy Lewis suivent tout juste derrière après avoir terminé la journée avec un pointage de 66 (-5).

Henderson est la seule Canadienne en lice au Diamond Resorts Tournament of Champions, premier tournoi de la saison du circuit de la LPGA.