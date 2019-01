Ma petite-fille me fait de la peine

Ma fille s’est séparée de son conjoint il y a trois ans pour aller vivre avec une femme. Je ne vous cache pas que ça m’a bouleversée même si je ne m’étais jamais vraiment bien entendue avec le père de sa fille. J’avais toujours trouvé ce garçon fainéant, et la preuve que j’avais raison, c’est qu’il a stoppé net ses relations avec sa fille qui avait12 ans au moment de la séparation. Ma fille n’a rien fait pour arranger les choses en partant en guerre contre lui pour obtenir une pension, qu’elle a fini par gagner.

Ma petite-fille qui a maintenant 15 ans a renoué avec son père. Ce dernier la gâte de toutes les manières possibles, ce qui fait que cette dernière le voit régulièrement et qu’il est en train de la conquérir complètement, ce qui désole sa mère, ma fille, qui vit très mal avec ça. Je ne comprends pas que cette enfant croit un homme aussi sans allure que lui. Comment arrêter ça?

Mamie

N’oubliez jamais que celui que vous qualifiez de sans allure est le père de cette adolescente. Pas plus que vous ne devriez oublier que très souvent les adolescentes entrent en conflit avec leur mère à cette étape de leur vie. La jeune grandit et revendique son indépendance alors que l’autre a du mal à ne plus voir une enfant sans défense dans sa fille qui revendique. Contentez-vous de jouer un rôle d’état tampon bienveillant au lieu de vouloir brouiller les cartes encore plus.