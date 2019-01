«Marc Bergevin, c’est un génie!» - Phillip Danault

L’attaquant du Canadien Phillip Danault fait définitivement bien paraître son directeur général Marc Bergevin depuis l’échange qui l’a fait passer de Chicago à Montréal au printemps 2016.

Obtenu en compagnie d’un choix de deuxième tour en retour des attaquants Tomas Fleischmann et Dale Weise, le Québécois a fait belle figure jusqu’ici dans l’uniforme bleu, blanc et rouge et qui plus est, son jeu ne cesse de se raffiner.

Martin Chevalier / JdeM

«Écoute, je pense que Marc, c'est un génie», a lancé Danault en riant, jeudi, lorsque questionné au sujet de cet échange qui a définitivement tourné à l’avantage du CH, Weise et Fleischmann n’étant plus avec les Blackhawks depuis longtemps.

Après avoir cumulé 40 points en 2016-2017, son meilleur total à vie dans la Ligue nationale, le joueur de centre de 25 ans en compte déjà 32 en 48 rencontres cette année. S’il maintient ce rythme, il abattra facilement sa marque personnelle.

«J'ai beaucoup plus de confiance cette année, j’ai eu de l'expérience dans les deux ou trois dernières années dans la ligue, a-t-il observé. Je m'améliore chaque année et c'est ce que j'ai toujours voulu avoir, une bonne progression comme ça.»

«Marc a cru en moi dès le départ, il m'a repêché à Chicago, il m'a ramené à Montréal, a également mentionné Danault. Il a toujours cru en moi. Dans les deux dernières années, je me développais pour être le joueur que je suis en ce moment. Ils m'ont toujours poussé au meilleur de moi-même. J'ai une belle chance ici à Montréal de montrer ce que j'ai vraiment dans le ventre. Et j'ai saisi ma chance.»