Mathieu Baron a peur qu'on l'oublie après Unité 9

Le comédien Mathieu Baron s’est confié dans les pages du magazine 7 jours à propos de son rôle dans le téléroman à succès Unité 9 et de ses inquiétudes pour l'avenir.

C’est que celui qui incarne le personnage de Marco Choquette n’a toujours pas de projet après Unité 9, qui se terminera dans les prochaines semaines. De plus, son émission à Canal Vie, Tous pour un chalet, n’a toujours pas été renouvelée.

«Présentement, c’est le néant. Mais je reste positif et je me dis que ça va faire de la place pour autre chose», indique le comédien.

Devant ce vide, Mathieu Baron se dit bien sûr inquiet pour son futur à la télé québécoise et craint d'être oublié.

«Pour ma part, c’est clair que j’y pense, mais je sais que cette crainte-là sera toujours présente, parce que ça fait partie du métier. Je suis convaincu que des artistes qui font ce métier depuis toujours vivent la même chose. Pour moi, c’est la première fois, et c’est difficile. On ne sauve pas des vies, on fait de la télé, et si je ne corresponds pas au comédien qu’ils cherchent pour combler un rôle, eh bien, je ne travaillerai pas», explique-t-il dans le 7 Jours.

Toutefois, vu l’engouement que Mathieu Baron a suscité dans son rôle de Marco Choquette, on ne s'inquiète pas trop pour lui!

