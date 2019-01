Milos Raonic et Denis Shapovalov passent au tour suivant

Le Canadien Milos Raonic s’est qualifié pour le troisième tour des Internationaux d’Australie en défaisant le Suisse Stanislas Wawrinka, dans la nuit de mercredi à jeudi, à Melbourne.

L’Ontarien, 17e raquette mondiale, aura eu besoin de 4 heures pour éliminer son adversaire en quatre manches de 6-7(4), 7-6(6), 7-6(11), 7-6(5).



Raonic accusait un retard de 2-5 au quatrième engagement. Il a forcé le bris d'égalité pour l'emporter dans un troisième match de suite contre son rival helvète, deuxième consécutif dans un face à face d'un tournoi du Grand Chelem, après Flushing Meadows.



Il a aussi sauvé trois points de manche dans la troisième tranche de la confrontation.



Au final, Raonic a remporté 84 % des points pour sa première balle, a réalisé 39 as et a commis six doubles fautes.



Le joueur de 28 ans gagne ainsi son billet pour le troisième tour. Au cours du prochain match, il affrontera le Français Pierre-Hugues Herbert (53e), vainqueur du duel qui l’a opposé au Sud-Coréen Hyeon Chung (25e). Herbert l’a emporté en quatre manches de 6-2, 1-6, 6-2 et 6-4.

Shapovalov franchit aussi le deuxième tour



De son côté, son compatriote Denis Shapovalov a également remporté une victoire en trois manches, lors de son match de deuxième tour. Opposé au Japonais Taro Daniel, 82e raquette mondiale, l’Ontarien a claqué 16 as pour s’imposer 6-3, 7-6 et 6-3, au cours d’un match qui aura duré un peu plus de deux heures. Shapovalov n’a commis que quatre doubles fautes au cours de la rencontre.

Au prochain tour, il affrontera le gagnant du duel qui oppose le Français Jo-Wilfried Tsonga et le Serbe Novak Djokovic.