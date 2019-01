Mortal Kombat 11 s’annonce brutal, sanglant et magnifique

«J’ai cessé de regarder de la pornographie pour voir cette bande-annonce. Je suis satisfait », s’exclame un utilisateur YouTube.

Mais, qu’est-ce qui le rend si heureux? C’est le dévoilement de gameplay de Mortal Kombat 11!

Bande-annonce gameplay

C’est dans un événement en direct, animé par le studio NetherRealm, que les premières images du gameplay ont été dévoilées, mais aussi ce qu’on attendait tous: les fatalities.

NetherRealm et Warner Bros. sont tellement au courant que leurs fans veulent voir les fatalities qu’ils ont préparé une bande-annonce juste pour celles-ci.



Comme vous pouvez le constater, le jeu sera plus brutal que jamais.

Côté personnages, on peut s’attendre à voir Scorpion, Sub Zero, Raiden, Skarlet, Baraka, Sonya Blade et Geras, un nouveau venu. On ne sait pas pour le moment si le développeur va dévoiler d’autres personnages avant la sortie!

Petit rappel que Mortal Kombat 11 arrive le 23 avril sur les consoles Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC .