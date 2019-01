PGA: des Canadiens en bonne posture

Le représentant de l’unifolié disputait sa ronde sur le Stadium Course, l’un des trois parcours utilisés lors de ce tournoi. Il a notamment réussi un aigle au 16e trou. Au total, il a calé un aigle, six oiselets et commis un boguey. Trois joueurs ont signé une carte identique à la sienne après 18 trous.

Un autre Canadien, soit Adam Svensson (66), est également en bonne position, lui qui pointe en huitième place. Les Canadiens Ben Silverman (68) et David Hearn (69) sont respectivement 31e et 53e. Roger Sloan et Nick Taylor (70e) sont 70es, tandis que Mike Weir et Corey Conners (71) figurent au 91e rang.