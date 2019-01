[PHOTOS] Vieux-Québec: on entre dans «une phase critique» pour préserver les vestiges du rempart de 1693

Photo courtoisie, Ministère de la Culture et des Communications Dans des locaux dont l’emplacement est gardé secret, les 65 pièces de bois qui composent les vestiges du rempart palissadé de Beaucours, retrouvées cet automne par les archéologues dans le Vieux-Québec, sont gardées et traitées par les restaurateurs de l’équipe d’André Bergeron et de Patrick Quirion (absent des photos accompagnant ce texte).