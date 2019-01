Québec se laisse endormir par les Islanders

Hunter Drew a effectué une montée à l’emporte-pièce en prolongation pour permettre aux Islanders de Charlottetown de se sauver de Québec avec une victoire de 3-2, jeudi soir, lors d’un match qui ne passera certainement pas à l’histoire.

On était loin d’un match de rivalité même si les deux formations se sont affrontées l’an dernier dans une série qui s’était étirée jusqu’à la septième et ultime partie. Il faut dire que les alignements des deux équipes ont passablement changé depuis.

« Ce ne fut pas une belle victoire, mais on va la prendre, a réagi l’entraîneur des vainqueurs, Jim Hulton. C’est parfait pour nous quand on joue sur la route. On veut tenir l’équipe adverse avec le moins d’émotions possible. Je ne pense pas que ce fut un très beau match de hockey et je suis certain que Patrick (Roy) pense comme moi. Il n’y avait pas beaucoup d’habiletés sur la patinoire. La rondelle semblait rebondir un peu partout et il n’y avait pas beaucoup d’émotions. »

Avances sabotées

Les Remparts ont pris les devants deux fois dans le match, mais ont laissé les Islanders revenir chaque fois, leur permettant de demeurer en vie malgré un maigre total de 14 lancers au but lors des trois premières périodes.

Les Diables rouges, eux, ont de nouveau été incapables d’inscrire le but assommoir.

« J’aimerais qu’on soit mieux récompensés offensivement. On a été incapables de marquer le but qui fait la différence. On ne profite pas assez de la qualité de nos chances de marquer. Quand tu gardes un adversaire dans le match, à 2-1, tout peut arriver. Tu cours à ta perte, tu fais une erreur et la rondelle est dans le filet. Je pense que ce match aurait dû être 3-1 ou 4-1 en notre faveur », a mentionné Roy, reconnaissant lui aussi qu’il s’agissait d’un match « plate ».

En bref

Nicolas Savoie, Dylan Schives et Spencer Blackwell ont été laissés de côté pour le match de jeudi. Dans le cas de Savoie et Schives, Patrick Roy a pris la décision de les retirer de l’alignement en raison de retards dans leurs travaux scolaires.

« C’est un message qu’on lance que l’éducation, c’est important pour nous. C’est l’un des plus grands services qu’on peut leur rendre. »

Dans le cadre du 50e anniversaire de la LHJMQ, les Remparts ont dévoilé leur équipe d’étoiles pour la période s’étalant de 1969 à 1985, jeudi, comme votées par les amateurs. Guy Lafleur, Réal Cloutier et André Savard à l’attaque, Mario Marois et Kevin Lowe à la défense et Maurice Barrette devant le filet ont mérité l’honneur tandis que Maurice Filion a été nommé entraîneur-chef.

La formation d’étoiles pour les années 1997 à aujourd’hui sera dévoilée un peu plus tard.

Une décision difficile mais nécessaire

Même s’ils se maintenaient dans le premier tiers du classement général de la LHJMQ avant l’ouverture de la période des transactions, les Islanders de Charlottetown ont décidé d’échanger certains de leurs plus importants éléments, dont Pierre-Olivier Joseph. Et n’allez pas croire que la décision fut facile à prendre.

Capitaine des Islanders et membre de l’organisation depuis ses débuts en 2015-2016, Joseph a été échangé aux Voltigeurs de Drummondville le 27 décembre en retour de Xavier Bernard, William Nadeau, d’un choix de première ronde et de deux de second tour.

« Ce ne fut vraiment pas une décision facile à prendre. Il y a quelques années, en étant acheteurs, on savait qu’on aurait un jour ou l’autre à refaire le plein de choix au repêchage », a expliqué l’entraîneur-chef et directeur général de l’équipe, Jim Hulton, jeudi avant la rencontre face aux Remparts de Québec.

« Le plus difficile dans tout ça, c’est qu’on était bien situés au classement. Plusieurs équipes cette année ont décidé d’être acheteuses, alors on a décidé de se retirer de la course. En allant chercher des joueurs et des choix, on s’est assurés de demeurer compétitifs tout en regarnissant notre banque »,

Un successeur à l’interne ?

Même s’ils ont perdu les services de Joseph, dont ils auraient probablement dû se priver à partir de l’an prochain de toute façon, les Islanders semblent avoir déniché un joueur pour le remplacer dans un avenir rapproché.

Le jeune Lukas Cormier connaît un début de carrière fort prometteur dans la LHJMQ. À 16 ans seulement, le quatrième choix du dernier repêchage de la « Q » comptait 18 points en 36 parties avant le match de jeudi.

« On ne place jamais d’attentes envers un joueur de 16 ans, mais ça demeure un quatrième choix au total, et, souvent, ces joueurs sont en mesure d’avoir un impact rapidement. C’est un très, très bon joueur de hockey qui a du plaisir à jouer. Lukas est le défenseur nouveau genre qui, sans être le plus grand, se démarque par sa mobilité. Il est très excitant à voir aller.

« On espère qu’il pourra remplacer Joseph. Il est encore en apprentissage, mais il a souvent joué avec P-O avant l’échange. Il progresse bien. »