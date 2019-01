Les meilleures loges pour bien voir le spectacle offert par les paysages grandioses de la côte de Charlevoix se trouvent vraisemblablement le long du Sentier des Caps. Et c’est en raquettes qu’il faut y aller.

Réputé pour la longue randonnée, avec des refuges ici et là, le sentier principal relié à d’autres sentiers s’étire de Saint-Tite-des-Caps au village de Petite-Rivière-Saint-François. Longueur totale du réseau : 65 kilomètres.

Photo courtoisie, Laval Poulin

En jetant un coup d’œil sur la carte, on a l’impression que le réseau est destiné aux aventuriers partant plusieurs jours. Mais tel n’est pas le cas. Si vous êtes le moindrement en bonne condition physique, vous pouvez y aller. Voici les deux parcours les plus accessibles.

Photo courtoisie, Pierre Bouchard

Le Sentier des Lacs

Par l’entrée de Saint-Tite-des-Caps, en partance du premier stationnement (P1), le Sentier des Lacs mène au refuge du lac Saint-Tite et à celui du Petit Lac. De là, on prend la direction du Cap Gribane puis du Sentier de la Chute.

Le trajet passe tour à tour par trois belvédères imposant une halte. On y admire le panorama sur le fleuve et les îles de Montmagny, puis sur le fleuve et les montagnes.

Longueur : 6 kilomètres

Durée : 2 heures

Niveau : facile et intermédiaire

Photo courtoisie, Laval Poulin

Le Sentier Liguori

Au Massif de la Petite-Rivière-Saint-François, à l’ouest de la station de ski, le chemin du Massif via la route 138 aboutit à l’accueil. Le sentier mène au fameux refuge Liguori d’où on a un point de vue sur le majestueux Saint-Laurent et sur l’île aux Coudres.

Distance : 6 kilomètres aller-retour

Trajet : de 2,5 à 3 heures

Niveau intermédiaire

Si vous voulez prolonger le plaisir, au Massif tout comme à Saint-Tite-des-Caps, libre à vous de réserver une nuitée dans un des refuges donnant sur un panorama.

En bref

Frais d’accès : 9,50 $ par adulte

Refuge : 29,75 $ par adulte par nuit ou montant global pour l’exclusivité

sentierdescaps.com

D’autres idées pour le week-end

Du vélo de soirée

Au parc national du Mont-Saint-Bruno, les sentiers pour le vélo sur neige sont ouverts les vendredis soirs. Pour la location, premier rendu, premier servi.

sepaq.com

Sur l’île Saint-Bernard

La porte arrière du Café de l’île, à Châteauguay, donne sur un sentier du refuge faunique Marguerite-D’Youville. On le prend à pied ou en raquettes.

ilesaintbernard.com

Le P’tit Train du Nord

Pour le ski de fond, le parc linéaire est entretenu entre Saint-Jérôme et Val-David puis dans la région de Mont-Tremblant. Conditions de neige sur le Web.

laurentides.com