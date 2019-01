Froid intense: près de -40 à Québec ce matin

C’est sous une température ressentie de près de -40, digne des territoires polaires, que la population de la région de Québec s’est réveillée, jeudi matin.

Le mercure est à son plus bas de la semaine, alors qu’il ne faisait que -26°C au thermomètre à 7 h. Avec les vents, c’est comme s’il faisait -39.

Le froid se maintiendra toute la journée : tout au plus, le mercure atteindra -18°C jeudi après-midi, sous un ciel complètement dégagé. Avec le facteur éolien, la température ressentie ne montera pas plus haut que 34 le matin et -26 en après-midi.

Environnement Canada précise qu’à ce seuil, le risque d’engelures est bien présent. Néanmoins, l’agence fédérale n’a pas émis d’avertissement particulier pour les secteurs de Québec et de Lévis.

Au nord de la capitale, par contre, des températures encore plus glaciales sont attendues.

Dans la réserve faunique des Laurentides, par exemple, le facteur de refroidissement éolien atteint près de -40 jeudi matin.

Un avertissement de froid extrême est d’ailleurs en vigueur pour ce secteur ainsi que pour les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de Chibougamau, notamment.

«Suite à un certain réchauffement aujourd'hui et vendredi, le froid extrême reviendra en force dans la nuit de vendredi à samedi et devrait même s'étendre à d'autres secteurs plus au sud. Cette vague de froid pourrait persister jusqu'à lundi prochain sur plusieurs secteurs», mentionnent les météorologues.

«Couvrez-vous. Des engelures peuvent se développer en quelques minutes sur la peau exposée au refroidissement éolien», mettent-ils en garde.