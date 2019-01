Tout ce qu’il faut savoir sur la série de l’heure: Sex Education

Vous l'avez vue sur la page d'accueil de votre Netflix et votre BFF ne cesse de vous dire de l'écouter: Sex Education est LA série du moment qui fait jaser.

La série anglaise a connu un succès instantané et, dès le premier épisode, on comprend pourquoi.

En résumé, c’est l’histoire d’Otis, un jeune garçon réservé qui habite avec sa mère, une sexologue qui n’a pas la langue dans sa poche.

Otis est amoureux de Maeve, une badass aux cheveux roses.

Maeve, qui a besoin d'argent, convainc Otis d’offrir des consultations de sexologie à leurs collègues de classe.

La série se déroule en Angleterre et il y a une raison pour laquelle les gens en parlent autant: c’est génial!

C’est le genre d’émission qui dédramatise la sexualité, et ce, beaucoup mieux que vos parents quand ils ont essayé d’avoir «la discussion» avec vous.

La série présente aussi des sexualités très diversifiées, contrairement à la majorité des émissions offertes habituellement.

Il y a un couple interracial de deux femmes, une fille qui écrit des BD érotiques assez spécifiques merci, un jeune homme noir homosexuel élevé par des parents très religieux, un gars populaire qui a des problèmes de performance au lit à cause de sa consommation de drogue et on en passe.

Si vous aviez besoin d’encore plus de raisons pour écouter Sex Education, sachez que la trame sonore est excellente!

En plus, le visuel est magnifique et rappelle les films d’ado des années 80 comme The Breakfast Club et Sixteen Candles.

Voici les personnages:

Otis

Joué par Asa Butterfield, Otis est un peu cordonnier mal chaussé.

Bien qu’il soit excellent pour écouter et donner des conseils aux gens à propos de leur sexualité, il a beaucoup de difficulté à comprendre la sienne!

Maeve

Non, ce n’est pas Margot Robbie, mais bien l'actrice Emma Mackey!

Maeve est une rebelle qui habite seule, car sa situation familiale est assez problématique. Elle a aussi une relation secrète avec l’un des gars les plus populaires de l’école

Eric

Interprété par Ncuti Gatwa, Eric est le meilleur ami d'Otis. Il est le seul homosexuel affirmé de leur école secondaire.

Tous les jours, il se fait intimider par le même élève, mais ça ne l’empêche pas d’avoir un excellent sens de l’humour.

Adam

Joué par Conor Swindells, Adam est le fils du directeur de l’école et celui qui intimide Eric.

C'est le premier client d'Otis, bien que ce soit par inadvertance. Il a aussi une scène instantanément iconique dans le premier épisode que vous n'êtes pas près d'oublier!

Jean

La maman d'Otis est interprétée par nulle autre que Gillian Anderson, des X-Files.

C’est une femme à l’aise avec sa sexualité et avec celle des autres.

Vous pourrez découvrir plusieurs autres personnages fascinants en écoutant les huit épisodes de Sex Education disponibles sur Netflix.

Une seconde saison n'a pas encore été annoncée, mais, vu le succès fulgurant que la série connaît, cela ne nous étonnerait pas!

