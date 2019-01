Traversiers de la STQ: le PQ réclame une enquête

MATANE | Le Parti québécois a réclamé jeudi la tenue d'une enquête sur le fameux dossier du navire F.-A.-Gauthier, au lendemain de la sortie du PDG de la Société des traversiers du Québec (STQ).

Le chef parlementaire du PQ et député de Matane-Matapédia réclame que la vérificatrice générale se penche sur le dossier pour faire la lumière sur les derniers évènements, mais aussi sur tout le processus d'achat du traversier et sur la gestion de la STQ.

Pascal Bérubé a salué l’acquisition temporaire d’un navire, mais selon lui, «c’est encore de l’argent qu’on n’aurait jamais dû payer».

Rappelons que la STQ a fait l'acquisition du NM Apollo auprès de Labrador Marine au coût de 2,12 millions $.

«On paye, on paye pour un autre navire qu’on n’aurait jamais dû payer, et tout cela pour l’incompétence de personnes qui n’ont pas été identifiées encore», a-t-il précisé.

Le chef péquiste n'est pas le seul qui a demandé des enquêtes dans les dernières années. En 2016, la Coalition avenir Québec réclamait que le vérificateur général s'intéresse aux affaires de la Société des traversiers.

Un navire beaucoup plus petit

Les usagers de la traverse entre Matane et la Côte-Nord craignent que la capacité du navire de remplacement soit nettement insuffisante. La capacité du traversier F.-A.-Gauthier est de 180 véhicules et 800 passagers alors que le NM Apollo ne peut contenir que 240 passagers et 80 véhicules.

En février 2018, 4245 véhicules et 8010 passagers ont utilisé la traverse entre Matane et la Côte-Nord. Si le NM Apollo effectue deux allers-retours par jour, la capacité totale dans le mois est de 6400 véhicules.

Le navire de remplacement serait donc en mesure de répondre à la demande pendant la période moins achalandée.

Cependant, pendant la saison estivale, l’achalandage augmente considérablement. En août 2018, 14 790 passagers ont utilisé le F.-A.-Gauthier. Le NM Apollo ne suffirait donc plus à la demande à moins d’augmenter le nombre de traversées par jour.